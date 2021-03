Hessen: Kubat und Frese denken an App für Rest-Impfdosen

Bad Berleburg/Frankenberg. Landrat und Erster Kreis-Beigeordneter des hessischen Nachbarkreises Waldeck-Frankenberg fordern eine Flexibilisierung der Impfstrategie.

Bundesweit haben bislang rund fünf Prozent der Berechtigten eine Impfung gegen Corona erhalten – im Landkreis Waldeck-Frankenberg liegt die Quote sogar bei sieben Prozent. Damit nimmt der Nachbarkreis hessenweit eine führende Position ein. Aber sowohl Landrat Dr. Reinhard Kubat als auch Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Karl-Friedrich Frese halten die Situation durchaus nicht für zufriedenstellend.

„Wir müssen das Impftempo erhöhen – und das geht nur, wenn wir mehr Freiräume bekommen und auch Menschen impfen dürfen, die nicht zu den obersten Priorisierungsgruppen zählen“, so die beiden Dezernenten. Natürlich werde der zur Verfügung stehende Impfstoff in vollem Umfang für die Gruppe der Impfberechtigten eingesetzt, man sei aber durchaus vorbereitet und in der Lage, zusätzliche Zuweisungen an flexibel impfwillige Personen zu verabreichen.

Impfteams könnten Einsatz weiter ausdehnen

Dr. Reinhard Kubat, Landrat Waldeck-Frankenberg. Foto: Werner Gantz

Kubat und Frese sehen durchaus Raum für ein einfacheres und schnelleres Vorgehen beim Impfen. So könnten nach Berechnungen der Deutschen Presseagentur (dpa) bundesweit bis Ende der Woche rund zwei Millionen Dosen AstraZeneca auf Halde liegen. „Es geht uns nicht darum, die Priorisierungsliste für die Impfungen aufzuweichen oder gar zu umgehen“, betonen Kubat und Frese. „Diese werden weiterhin Bestand haben und akribisch abgearbeitet.“

Dennoch habe man das Phänomen, dass Impfstoff übrigbleibe, den man sinnvoll und schnell einsetzen wolle. Die Impfteams seien vorbereitet und motiviert und könnten ihren Einsatz noch weiter ausdehnen. Denkbar wären eine App oder ein sonstiges Medium, mit dem zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages bekannt gegeben wird, wie viele Dosen noch zur Verfügung stehen und über die sich Impfwillige spontan anmelden könnten.