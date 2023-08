Hessische Polizei meldet Einbruch in Praxis und Unfallflucht

Biedenkopf/Breidenbach. Aktuell befasst sich die Kripo Marburg mit einem Einbruch in Breidenbach. Auch ein hoher Schaden an einem alten Audi ist Ermittlungsgegenstand.

Mit einer Unfallflucht nach einem teuren Schaden und einem Einbruch in einer Arztpraxis befasst sich die Polizei im benachbarten Hessen.

Breidenbach - in Zahnarztpraxis eingedrungen

Unbekannte zerstörten im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 9. August, und 17.15 Uhr am Sonntag,13. August, die Fensterscheibe einer Arztpraxis und stiegen in die Räumlichkeiten ein. In der Praxis durchwühlten sie Schubladen, sowie Schränke und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden wird mit 1500 Euro beziffert. Wem sind in der Bachstraße oder der Breslauer Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Biedenkopf-Breidenstein: Unfallfahrer flüchtet

Ein 27-Jähriger stellte seinen Audi am Donnerstag, 3. August, gegen 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße „Untere Haide“ ab. Als er am nächsten Tag, um 15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen 4000 Euro teuren Schaden am Heck des grauen Audi 80. Offenbar war ein Unbekannter gegen das Heck gestoßen und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein