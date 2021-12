Hier gibt es aktuelle Corona-Tests über die Feiertage

Nicht alle, aber viele Teststationen im Altkreis Wittgenstein haben auch über Weihnachten und den Jahreswechsel geöffnet. Hier die Details dazu.

Bad Berleburg

Impfzentrum Mitte (IZM), Talstraße: Testen ohne Anmeldung am 2. Weihnachtstag von 16 bis 18 Uhr sowie an Silvester und Sonntag, 2. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Anmeldung: 02751/459 oder 0175/5418 184.

Test-Station Oberes Odeborntal, Girkhausen: Mit der Apotheke am Schlosspark und Apotheker Dirk Eigner führt die Test-Station Oberes Odeborntal an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr kostenfreie Corona-Bürgertestungen in der Girkhäuser Schützenhalle durch, ebenso am Donnerstag, 30. Dezember.

Das Testzentrum der Kurapotheke Wolter in Bad Berleburg hat vom 24. bis 30. Dezember Testtermine frei, die online oder unter 02751/92640 buchbar sind.

Teststation Hof-Apotheke in Bad Berleburg bietet Testtermine erst wieder ab dem 27. Dezember, 9.50 Uhr, an. Bei Fragen rufen Sie die Apotheke unter 02751/928030 an oder schreiben eine E-Mail an test@hof-apotheke-berleburg.de

Drive-In-Bürgerteststelle in der Tierarztpraxis Arfeld, Arfelder Hauptstraße 15, bietet eine Terminvergabe online unter www.wittivets.de/covid-test an. Am 24. Dezember sind nur noch wenige Plätze morgens frei. Weitere Termine sind erst wieder ab Montag, 27. Dezember, 11.20 Uhr, buchbar.

In der Teststelle der Vamed-Klinik Bad Berleburg (Krankenhaus) sind Termine erst wieder ab Montag 27. Dezember online buchbar.

Die Praxis Dimitri Osjutin und Juri Rein in der Bad Berleburger Poststraße 25 bietet Tests nach Terminvereinbarung unter 02751/6389 an.

Bad Laasphe

Stadt-Apotheke, Bahnhofstraße: Test-Termine am 2. Weihnachtstag von 16 bis 18 Uhr, an Silvester von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag, 2. Januar, von 16 bis 19 Uhr. Die Testungen finden im Gebäude Bahnhofstraße 13 statt. Terminvereinbarung unter 02752/7071 oder per E-Mail an termin@stadt-apotheke-laasphe.de

Praxis Dr. Harald Schmidt, Bahnhofstraße 2: für Silvester, Neujahr und Sonntag, 2. Januar, einzelne Test-Termine geplant. Terminabsprache unter 02752/9640.

Testzentrum DRK Bad Laasphe, Gartenstraße 17: noch Test-Termine buchbar für Silvester von 17 bis 18.30 Uhr. Terminvergabe unter www.schnelltestungen-drksiwi.de oder montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr unter 0271/3371-60.

Rothaar-Apotheke, Feudingen, Sieg-Lahn-Straße 49: Silvester noch freie Test-Termine von 8.30 bis 11.30 Uhr. Terminvereinbarung: unter 02754/378377 oder per E-Mail an termin@rothaar-apotheke.de

Erndtebrück

Brücken-Apotheke, Mühlenweg 1: Heiligabend ist ausgebucht, laut Buchungsportal gibt es jedoch ab 25. Dezember bis Silvester noch freie Test-Termine, jeweils über den Tag verteilt und buchbar auf www.bruecken-apo.de oder unter 02753/59650.

Arkaden-Apotheke, Struthstraße 8: Laut Buchungsportal gibt es an Heiligabend nur noch wenige Test-Termine zwischen 7 und 8 Uhr, vom 27. bis zum 30. Dezember jeweils vormittags. Buchung: www.wohlerts-arkaden-apotheke.de

