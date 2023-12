Hier können Kinder 2023 den Nikolaus treffen

Wittgenstein Viele Weihnachtsmärkte in Wittgenstein bekommen Besuch von Nikolaus, Knecht Ruprecht und Engeln. Wir haben alle Termine für junge Familien.

Weihnachtsmann, Nikolaus und die Weihnachtsengel haben im Advent bereits eine Menge zu tun, denn sie bereiten sich nicht nun auf Heiligabend vor, sie planen auch, in der Zwischenzeit zahlreiche Wittgensteiner Weihnachtsmärkte zu besuchen. Damit Familien die auf keinen Fall verpassen, haben wir die Termine Weihnachtsmann, Nikolaus und die Weihnachtsengel aufgelistet.

Erster Advent: Eine der ersten Stationen ist in Volkholz - am 2. Dezember gegen 17 Uhr kann der Weihnachtsmarkt dort auf dem Weihnachtsmarkt getroffen werden. In Birkelbach kommt der Nikolaus am 2. Dezember um 18 Uhr zum Weihnachtmarkt. Ebenfalls am 2. Dezember wird der Nikolaus auch auf dem Markt in Diedenshausen vorbeischauen und sogar Knecht Ruprecht und seine Weihnachtsengel mitbringen. Das Fotomobil der Westfalenpost macht Fotos mit dem Nikolaus. Der Markt eröffnet um 12.30 Uhr. In Bad Laasphe werden Nikolaus und die Engelschar am 2. und am 3. Dezember vor Ort sein. Treffen kann man sie am Samstag von 15.40 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 15 Uhr in der Engels-Hütte am Altstadtbrunnen sowie vor und im Haus des Gastes am Samstag von 15 bis 15.30 Uhr und Sonntag von 15 bis 16 Uhr. Auch in Wingeshausen beim Weihnachtsmarkt an der Wisent-Hütte ist der Nikolaus an beiden Tagen im Einsatz (Samstag 16 Uhr und Sonntag 14 Uhr).

Zweiter Advent: Beim 38. Arfelder Weihnachtsmarkt am 9. Dezember wird der Nikolaus um 17 Uhr durch die Gassen fahren und Stutenmänner an die Kinder verteilen. Er hat sich auch für den Markt in Niederlaasphe angekündigt, der am 9. Dezember um 15 Uhr beginnt. Beim „Weihnachtsmarkt mit Herz“ in Feudingen am 9. Dezember sind Nikolaus und Knecht Ruprecht gegen 16.30 Uhr zu Besuch. Am 9. und am 10. Dezember ist der Nikolaus dann in Erndtebrück auf dem Weihnachtsmarkt, der um 14 Uhr öffnet..

Dritter Advent: Am 16. Dezember wird der Weihnachtsmann auf dem Benfer Weihnachtsmarkt ab 14. 30 Uhr erwartet. In Banfe in der Festhalle, wo der Markt um 16 Uhr beginnt, schaut der Nikolaus vorbei.

