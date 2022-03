Hilferuf aus Ukraine erreicht Bad Laasphe auf Umwegen

Bad Laasphe. „Man benötigt in Luzk schnellstmöglich Medikamente, medizinisches Gerät und Versorgungsgüter für das zerstörte Krankenhaus“, weiß Düsberg.

Der dringende Hilferuf aus der Ukraine nimmt ungewöhnliche Wege nach Bad Laasphe zu Otto Düsberg und seinen Mitstreitern. „Über unsere Partnerstadt ‘Löwenberger Land’ in Brandenburg und deren polnische Partnerstadt Terespol, die wiederum mit der ukrainischen Stadt Luzk verbunden ist, erreichte uns ein dringender Hilferuf“, berichtet der frühere Bad Laaspher Bürgermeister Düsberg. Deshalb sammelt der „Freundeskreis Bad Laasphe – Löwenberger Land“ jetzt Geldspenden. Damit sollen die Menschen in der ukrainischen Stadt unterstützt werden.

„Man benötigt in Luzk schnellstmöglich vor allem Medikamente, medizinisches Gerät und Versorgungsgüter für das teilweise zerstörte Krankenhaus“, weiß Düsberg. Die Gemeindeverwaltung „Löwenberger Land“ organisiere zur Zeit in großer Eile eine umfangreiche Lieferung und bitte für den Ankauf der benötigten Güter um finanzielle Unterstützung. „Mit einer Spende auf das Spendenkonto der Stadt Bad Laasphe helfen Sie unmittelbar den zahlreichen verletzten Soldaten und Einwohnern in Luzk“, appellieren neben Düsberg auch seine Mitstreiter Wilfried Bauer, Willi Dreisbach, Rainer Schmalz und Otto Wunderlich. Alle Spender erhalten Spendenbescheinigungen.

Auch die Stadt Bad Laasphe hat der Aufruf ihrer Partnergemeinde in Brandenburg erreicht. „Wir sind tief betroffen über die Geschehnisse in der Ukraine und zeigen uns solidarisch mit der Bevölkerung. Es ist großartig, was unsere Freunde in Löwenberg vorhaben und unterstützen sie gern, dass eine möglichst große Summe für Luzk zusammenkommt. Deshalb haben wir uns sofort bereit erklärt, die Spendenaktion hier bei uns zu bewerben. Wir würden uns freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Bad Laasphe für das Projekt ihrer und unserer Partnergemeinde – und damit auch für die Menschen in Luzk – spenden“, erklärt Bürgermeister Dirk Terlinden.

Und weiter: „Die europaweite städtepartnerschaftliche Hilfskette würde dann von Luzk über Terespol und das Löwenberger Land bis nach Bad Laasphe reichen.“Wer spenden möchte, kann hierfür die Bankverbindung der Stadt Bad Laasphe verwenden: Das Geld wird gebündelt an Löwenberg weitergeleitet.

Spendenkonto: Sparkasse Wittgenstein, IBAN DE31 4605 3480 0000 2000 97, Verwendungszweck: Luzk

