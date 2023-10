Hoffmann Elektrotechnik wird Teil der Builtech Gruppe

Schameder. Seit kurzem ergänzt Hoffmann Elektrotechnik aus Schameder die Builtech Gruppe aus Berlin. Was das für die Nachfolge und die Mitarbeiter bedeutet.

Seit September ergänzt die Hoffmann Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Schameder die Builtech Gruppe aus Berlin. Neben einer 50-jährigen Unternehmensgeschichte bringt der Betrieb wichtige Kompetenzen in den Bereichen Elektroinstallation und Automatisierungstechnik in die Gruppe ein. Das lässt das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mitteilen.

Die Hoffmann Elektrotechnik GmbH, spezialisiert auf Elektro- und Automatisierungstechnik, unterstützt primär regionale Gewerbe- und Industriekunden sowie Kunden der öffentlichen Hand. Dabei bietet der Betrieb mit einem umfassenden Leistungsportfolio die Planung und Installation bis hin zur Inbetriebnahme und diverse Serviceleistungen. Die Firma wurde 1973 von Fritz Hoffmann gegründet. Seit 1984 ergänzt sein Sohn Thomas Hoffmann den Elektrobetrieb.

Thomas Hoffmann Foto: Stefan Klingelhoefer / WP

Er wurde 2001 zum gleichberechtigten Geschäftsführer bestellt. Im April 2023 wurde er zum alleinigen Geschäftsführer und bleibt auch nach der Übernahme durch die Berliner Builtech Gruppe Geschäftsführer und Mitgesellschafter. Für die rund 40 Mitarbeitenden des Unternehmens gibt es keine wesentlichen Änderungen, wird in der Pressemitteilung versichert.

„Ich freue mich, dass die Nachfolge unseres Unternehmens für die Mitarbeiter und Kunden gesichert ist und wir gemeinsam mit Builtech zukunftsorientiert aufgestellt sind“, wird Thomas Hoffmann zitiert. „Gemeinsam können wir an neuen Herausforderungen wachsen und Potenziale optimal kombinieren, um das Handwerk im deutschsprachigen Raum voranzutreiben. Dabei bleiben wir weiterhin der starke, regionale Partner für Elektroinstallationen, Automatisierung und Service.“

Er ergänzt: „Unsere bisher gelebten Werte wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Bodenständigkeit, die uns bei unseren Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten zu einem verlässlichen Partner gemachten haben, werden wir auch in Zukunft bewahren.“

Maßgeschneiderte Nachfolgelösungen für Handwerksbetriebe

Builtech ist laut Pressemitteilung eine Gruppe von mittlerweile 25 führenden Handwerksunternehmen mit mehr als 1100 Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum. Als integrierter 360°-Anbieter von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA) mit B2B-Fokus gestalten sie die Gebäudewende maßgeblich mit. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Nachfolgelösungen für Handwerksbetriebe. Builtech nimmt sie in die Gruppe auf, kümmert sich um die geeignete Nachfolge und sichert so die Zukunft der Unternehmen vor Ort. Dabei werden die Tradition, Reputation und der individuelle Charakter der Betriebe bewahrt.

Maurice von Dalwigk Foto: Builtech Holding / WP

Mit dem Erwerb der Hoffmann Elektrotechnik GmbH erweitert die Builtech Gruppe ihre Marktdurchdringung im Raum Siegen-Wittgenstein zwischen den beiden Niederlassungen der bereits zur Gruppe gehörenden Steiger Elektroinstallation GmbH in Augustdorf (NRW) und Mücke (Hessen). Die Hoffmann Elektrotechnik GmbH erbringt Leistungen für einen Großteil der umliegenden Industrieunternehmen und wird künftig mit erhöhter regionaler Präsenz ihren Kunden als Lösungsanbieter im Bereich TGA zur Seite stehen.

„Die Hoffmann Elektrotechnik GmbH stellt für Builtech eine höchst interessante Erweiterung mit einem zukunftsweisenden Portfolio innerhalb des langfristig stark gefragten Elektrosegments dar“, sagt Maurice Frhr. v. Dalwigk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Builtech Gruppe. „Neben klassischen Elektroinstallationsarbeiten und Wartungsdienstleistungen vereint das Unternehmen Kompetenzen in den Bereichen E-Mobilität, Photovoltaik und Automation/Schaltschrankbau unter einem Dach. Insbesondere letzterer Bereich gewinnt aufgrund des steigenden Automationsbedarfs für nachhaltiges Bauen zunehmend an Bedeutung.“

