„Ich bin sprachlos!“-Lisa Achatzis Film sprengt Erwartungen

Bad Laasphe „Ist das wirklich passiert?!" Nach ihrer Fahrrad-Spendentour hat Lisa Achatzi ihren Doku-Film im Kino vorgestellt. Der Zuspruch überraschte.

Wer zuerst kommt, malt zuerst – dass diese flapsige Redensart für den 70-minütigen Dokumentarfilm „Vom Traum zum Trauma – und zurück“ von Lisa Achatzi ein derartiges Gewicht bekommen würde, hätte Residenzkino-Besitzer Kai Weiterhoff nicht gedacht: „Solche Veranstaltungen mit anschließendem Podiumsgespräch haben es erfahrungsgemäß nicht leicht. Dass die Resonanz dann am Ende solche Dimensionen annimmt, war daher so nicht zu erwarten. Der Abend hat einfach sämtliche Erwartungen übertroffen und alle Beteiligten glücklich gemacht. Daran sieht man dann auch, dass dieses Thema viele Menschen interessiert und zum Vorbeikommen bewegt.“ Winterhoff schätzt, dass etwa 70 Besucher kein Ticket bekommen konnten.

Beeindruckender Film

Schon 45 Minuten vor Filmstart trafen die ersten Gäste im Foyer des Kinos ein und freuten sich über einen der 152 Plätze im Saal. Neben dem Spenden in Form des Eintrittsgeldes gab es zudem Sachgewinne im Rahmen einer Tombola, sodass der Nicht-Regierungsorganisation „Samos Volunteers“ 2139,25 Euro zu Gute kamen. Warum es dem Verein auf der griechischen Insel und dessen Arbeit mit Geflüchteten übergeben wird, wurde im anschließenden Podiumsgespräch mit Moderator Heiko Rothenpieler klar. Nach ihrer Radreise durch Südamerika war Achatzi neun Wochen lang Teil des Samos-Teams und half teils schwer traumatisierten Menschen vor Ort.

Beeindruckende Bilder

Der Film selbst war als solcher gar nicht geplant gewesen, als Achatzi vor vier Jahren mit ihrem Fahrrad nach Kolumbien flog und von Medellin aus für Spenden ins Ungewisse aufbrach. Erst nach ihrer Rückkehr in Wittgenstein und 32.615 Kilometern später habe sie sich beim Anblick der zig Videos aus den insgesamt 25 bereisten Ländern dafür entschieden. Herausgekommen ist ein Film mit beeindruckenden Bildern, die neben landschaftlicher Schönheit und kultureller Diversität vor allem die persönlichen Emotionen der Protagonistin einfangen. Im Anschluss stand Achatzi dem Publikum Rede und Antwort, das teils von Marburg bis Köln angereist war.

Es tut mir aber unfassbar leid, dass so viele Leute nicht mehr reinkonnten. Deshalb haben wir uns am nächsten Tag direkt zusammengesetzt und einen Zusatztermin vereinbart. Lisa Achatzi

„Ist das wirklich passiert?! Ich bin sprachlos über die vielen Spenden und einfach nur überglücklich über so viel Zuspruch und Interesse! Es tut mir aber unfassbar leid, dass so viele Leute nicht mehr reinkonnten. Deshalb haben wir uns am nächsten Tag direkt zusammengesetzt und einen Zusatztermin vereinbart“, erzählt Achatzi.

Vorverkauf gestartet

Dieser findet nun in der zweiten Neujahrswoche und im selben Rahmen statt: Am Samstag, den 13. Januar, öffnet das Residenzkino erneut seinen Hauptsaal um 19 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Heiko Rothenpieler wird erneut als Moderator dabei sein, sodass es nach der Filmvorführung ein Gespräch mit anschließender Fragerunde geben wird.

Nach der Vorführung von Lisa Achatzis Doku-Film fand eine Frage-Runde moderiert von Heiko Rothenpieler statt. Foto: Privat / WP

Nur eine Sache ändert sich im Vorfeld: Dieses Mal können Tickets ab sofort im Fotofachgeschäft Achatzi in Bad Laasphe für eine Spende von 5 Euro gekauft werden. Wer sich Plätze „nur“ reservieren möchte, kann das telefonisch (02752 478250) oder per Mail (martin@achatzi.de) tun.

