Im Blindflug am Steuer: Zahlreiche Handyverstöße geahndet

Siegen-Wittgenstein „Handys am Steuer kosten Menschenleben“, warnt Innenminister Reul. In Siegen-Wittgenstein hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Vergangene Woche (5. bis 11. Februar) hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine Kontrollaktionswoche in Sachen „Aufmerksamkeit“ durchgeführt. Das teilt sie jetzt in einer Pressemitteilung mit. Dabei hatten die Ordnungshüter Verkehrsteilnehmer im Blick, die ihrerseits den Blick nicht auf den Straßenverkehr, sondern auf elektronische Geräte, vorzugsweise Mobiltelefone, gerichtet hatten. An den sechs Kontrolltagen mussten die Polizeibeamtinnen und -beamte laut Pressemitteilung 213 Mal einschreiten, weil Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt waren. Im Schnitt gab es also zwischen 30 und 40 Verstöße pro Kontrolltag.

„Handys am Steuer kosten Menschenleben und zerstören Existenzen“. Das sagt Innenminister Herbert Reul zu diesem Thema. „Kein Anruf, keine Nachricht ist so wichtig, dass man dafür ein Menschenleben gefährden muss.“ Die Polizei: „Es käme ja auch keiner auf die Idee, als Fahrzeugführer während der Fahrt für mehrere Sekunden die Augen zu verschließen. Genau das ist aber der Fall, wenn ich mich während der Fahrt aufs Handy konzentriere. Im besten Fall entsteht eine ,partielle Blindheit‘, das heißt das Sichtfeld verengt sich und man bekommt nicht mehr mit, was neben der Straße los ist. Das kann aber in bestimmten Situationen entscheidend sein.“

Bei Tempo 50 fährt man zum Beispiel in einer Sekunde 14 Meter. Eine mehrere Sekunden andauernde Unaufmerksamkeit und schnell sind 45 bis 60 Meter im Blindflug zurückgelegt. Die Gefahr wird oft unterschätzt. Die meisten denken, sie haben das im Griff. Die Unfallzahlen zeigen aber auf, dass es bundesweit bereits vor ein paar Jahren mehr Verkehrstote durch Ablenkung als durch Alkohol gab. Und das, obwohl die Dunkelziffer bei der Ursache Ablenkung sehr hoch sein dürfte.

Die Polizei appelliert daher: „Bleiben Sie im Straßenverkehr aufmerksam und lassen sich nicht durch elektronische Geräte wie Mobiltelefone ablenken.“ So gab es in der Kontrollwoche neben den Ordnungswidrigkeitenanzeigen auch zahlreiche Gespräche vor Ort mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern. Unter dem #LEBEN wird die Kreispolizeibehörde unter anderem auch weiterhin das Thema Aufmerksamkeit im Blick haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein