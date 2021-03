Immobilien: Zusammenschluss zur neuen LBS Südwestfalen

Bad Berleburg. Familie Schneider aus Aue übernimmt weitere LBS-KundenCenter-Standorte in Südwestfalen.

Der Traum vom Eigenheim – im eigenen Garten entspannen, Dekorieren und sich einrichten. Der Familienname Schneider steht für kundennahe Beratung und die Realisierung von Wohnträumen in Wittgenstein und im Sauerland. Die Familie aus Aue sorgt dafür, dass sich Menschen ihren Traum vom Eigenheim erfolgreich erfüllen können. Christian Schneider führt seit 20 Jahren die LBS Wittgenstein und seit Längerem auch den Bereich Siegen-Wittgenstein und den Bezirk Schmallenberg. Vor fast zehn Jahren ist sein Sohn Dennis in der Beratung eingestiegen.

Weitere Aufgaben

Als Gespann sind die beiden Schneiders ein super Team in Sachen Beratung,so dass ihnen nun auch die Verantwortung für die LBS-KundenCenter in Attendorn, Olpe und Plettenberg übertragen wurde. Die Synergien werden ab sofort gebündelt in der neuen LBS Südwestfalen.

Mittlerweile hat die LBS rund 80.000 Kunden in Südwestfalen. LBS ist die Abkürzung für Landesbausparkasse und ist eine öffentlich-rechtliche Bausparkasse im Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. „Wir haben uns als Familienbetrieb auf Kunden spezialisiert, deren Immobilienfinanzierungen aufgrund der Eigenkapitalsituation oder vorhandener Altlasten mehr Beratungsaufwand erfordert“, erklärt Dennis Schneider sein Aufgabengebiet.

Individuelle Angebote

„Deshalb stellen wir für jeden unserer Kunden exakt das für ihn passende Immobilien- und Finanzierungsangebot inklusive der staatlichen Fördermöglichkeiten zusammen“, sagt sein Vater Christian Schneider, der bereits jahrelange Erfahrungen auf dem Gebiet vorweisen kann. Die beiden betreuen jetzt acht der insgesamt 83 Sparkassen in Nordrhein-Westfalen.

Wachstum

Die neue LBS Südwestfalen verantwortet zukünftig mehr als 80.000 Kunden. Alle fünf Standorte wurden deshalb in den letzten Monaten mit weiteren Beratern verstärkt. Das Südwestfalen-Team ist deutlich gewachsen. Insgesamt 35 Mitarbeiter arbeiten jetzt dort. Allesamt Experten, die den regionalen Markt gut kennen. Neben der Finanzierung wird vor allem das Immobiliengeschäft weiter ausgebaut.

Als Makler stehen dabei nicht nur Eigenheime, sondern vor allem auch Anlageobjekte und Projektierungen von privaten Neubauprojekten im Fokus. Die LBS Südwestfalen hilft bei Immobilientransaktionen mit einer fundierten Marktpreiseinschätzung. „Wir sind vom Exposé bis zur Schlüsselübergabe, von Finanzierung bis Förderung, von Vermittlung bis Vermarktung Partner der Kunden“, so Dennis Schneider.

Die profunden Ortskenntnisse und regionale Vernetzung helfen dabei, individuelle Kundenwunschstandorte zu finden oder Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Familie Schneider möchte den Menschen in Südwestfalen helfen, mit Finanzierungslösungen sicher und gut ins Eigenheim zu wechseln bzw. mit Anlageobjekten eine erfolgreiche Altersvorsorge zu betreiben.