Impfungen in Wittgensteiner Seniorenheimen gestartet

Wittgenstein Licht und Schatten zum Jahresende: Gesundheitsamt meldet einen Todesfall und 13 Neuinfektionen in Wittgenstein. Außerdem wird geimpft.

Wie das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein am Silvestertag meldete, gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer zu beklagen: Es handelt sich um eine Frau aus Siegen, die Anfang der 1960er Jahre geboren worden war.

Impfungen in Wittgenstein

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt fanden zum Jahresende zahlreiche Impfungen in den in den Wittgensteiner Seniorenheimen statt: Im Haus Ederhöhe und dem Wohnheim der Stiftung Ederhöhe in Beddelhausen sowie im Seniorenzentrum Erndtebrück war dies am Mittwoch, 30. Dezember der Fall. Am Silvestertag wurden Impfungen im Seniorenstift Elim, Bad Laasphe, durchgeführt. Alle Häuser melden eine sehr hohe Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner von deutlich über 90 Prozent. Besondere Vorkommnisse hat es keine gegeben.





Das Friederike-Fliedner-Haus an der Bad Berleburger Mühlwiese soll am kommenden Samstag, 2. Januar, an die Reihe kommen – das berichtet auf Anfrage Birgit Niehaus-Malytczuk, beim Evangelischen Johanneswerk Geschäftsleiterin Altenhilfe Wittgenstein.





Nach wie vor wird es kein zusätzliches Impfzentrum in Wittgenstein geben.

Neue Fälle

Außerdem sind dem Kreisgesundheitsamt in den vergangenen 24 Stunden 96 neue Corona-Fälle gemeldet worden. 20 Personen konnten als genesen aus der Überwachung entlassen werden.

Für Wittgenstein gibt es 13 neue Infektionsfälle und eine Person die als genesen eingestuft wird. In Bad Berleburg waren es 4 Neuinfektionen und eine genesene Person. In Bad Laasphe wurden 8 neue Fälle registriert und in Erndtebrück 1. Aktuell gibt es in Bad Berleburg 34, Bad Laasphe 20 und Erndtebrück 13 Krankheitsfälle.

Von den neu infizierten Personen wurden 48 mit Symptomen beim Hausarzt getestet, 42 standen in Kontakt zu bereits bekannten Covid-19-Fällen, sechs wurden bei der Aufnahme in Krankenhäuser positiv getestet.

Gesamtzahlen

Derzeit befinden sich im Kreis Siegen-Wittgenstein 1.152 Personen in häuslicher Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 4.765 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 4.116 sind wieder genesen, 59 verstorben. Aktuell infiziert sind 590 Personen. Aufgrund von Nachbeprobungen wurde die Fallzahl in Siegen und die Gesamtzahl aller bisherigen Infektionen um jeweils zwei reduziert.

Derzeit müssen 26 Personen aus dem Kreisgebiet in einem Krankenhaus behandelt werden, neun davon intensivpflichtig.

Inzidenzwert zum Jahresende

Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI bei 102,2 (Stand: 31.12.20/00:00 Uhr).

Gerne möchten wir uns einem Hinweis des RKI anschließen:

„Während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“

Bei der Interpretation der Zahlen ist zudem zu berücksichtigen, dass das Kreisgesundheitsamt derzeit noch auf die Ergebnisse von rund 700 selbst durchgeführten Beprobungen wartet.