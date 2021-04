In Arfeld können E-Biker ihre Akkus „auftanken“

Nahmen gemeinsam die neue Ladestation für E-Bikes in Arfeld offiziell in Betrieb: Westenergie-Kommunalmanager Reiner Hirschhäuser (l.) und 1. Beigeordneter Volker Sonneborn (r.), gemeinsam mit Sohn Joel.

„Es freut mich sehr, dass wir diese moderne Art der Mobilität weiter fördern können“, sagt Volker Sonneborn.

Arfeld. Elektroradler können die Akkus ihrer E-Bikes an der neuen Ladesäule in Arfeld am Zentrum Via Adrina ab sofort schnell wieder aufladen.

Das Energieunternehmen Westenergie stellte der Stadt Bad Berleburg eine hochmoderne E-Bike-Ladestation am Ederradweg zur Verfügung. Diese wurde mit Unterstützung des Gemeinschaftsvereines Arfeld e.V. aufgestellt. Gemeinsam nahmen der 1. Beigeordnete der Stadt Bad Berleburg, Volker Sonneborn, und Westenergie-Kommunalmanager Reiner Hirschhäuser die Ladesäule jetzt symbolisch in Betrieb.

Beim „Tanken“ Kaffee trinken

„Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen bei schönem Wetter unsere attraktive Region und den Eder-Radweg für einen Ausflug, und das immer öfter auf einem E-Bike. Es freut mich daher sehr, dass wir mit der neuen Ladesäule von Westenergie eine gut gelegene Stromtankstelle anbieten und gleichzeitig diese moderne Art der Mobilität weiter fördern zu können“, erläuterte Volker Sonneborn. Und: Die Nutzer laden den Strom an der Säule kostenlos, während sie nebenan im Eisenbahner-Café verweilen können.

Westenergie unterstützte die Installation der Ladesäule über ein Sponsoring. „Durch ein dichtes Ladenetz für E-Bikes möchten wir die Menschen in unserer Region für diese umweltfreundliche Art der Fortbewegung begeistern und ihnen zudem ein bequemes Aufladen ermöglichen“, betonte Reiner Hirschhäuser.

Sechs Fahrräder gleichzeitig laden

Über drei Doppelsteckdosen und sechs USB-Anschlüssen können hier bis zu sechs E-Bikes oder E-Scooter sowie Smartphones, Laptops oder Powerbanks Strom laden – und zwar gleichzeitig. Dazu bietet das Modell drei LED-beleuchtete Stau- und Ladefächer, wobei die Schließfachfächer über eine Kabeldurchführung nach außen verfügen. Ein direktes Laden am E-Bike oder E-Scooter ist also ebenfalls möglich. Die Ladesäule ist rund 1,40 Meter hoch und in massiver Stahl-Aluminium-Bauweise gefertigt.