In Bad Berleburg wird die Wasserversorgung unterbrochen

Bad Berleburg/Schüllar. In Teilen von Bad Berleburg wird das Trinkwasser abgestellt. Die Stadtwerke kündigen jetzt eine mehrstündige Unterbrechung der Versorgung an.

Die Stadtwerke Bad Berleburg müssen die Wasserversorgung am Samstag, 5. August, in einigen Bereichen kurzzeitig unterbrechen.

Konkret betroffen sind die Ortschaft Schüllar sowie in Bad Berleburg die Herrenwiese komplett und die Gebäude mit den Hausnummern 10, 12 und 14 in der Astenbergstraße. Die Wasserversorgung ist an dem entsprechenden Tag im Zeitraum von 13 bis voraussichtlich 17 Uhr unterbrochen. Grund sind notwendige Arbeiten an der Wasserleitung. Die Stadtwerke bitten vorab um Verständnis und empfehlen den betroffenen Haushalten, sich für die Zeit der Unterbrechung einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen.

