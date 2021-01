In Bad Laasphe: Zeitzeugen-Gespräch mit Zvi Cohen

Bad Laasphe. Ein Theresienstadt-Überlebender as der Partnergemeinde Emek Hefer berichtet Bad Laaspher Gymnasiasten vom Holocaust – diesmal via Zoom-Konferenz.

„Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ (George Santayana) – Vor dem Hintergrund dieses Zitates aus dem Geschichtsunterricht nahmen Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe am Zeitzeugengespräch mit einem Theresienstadt-Überlebenden teil. Anlässlich des Holocaustgedenktages hatten die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland und der Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit der Partnergemeinde in Emek Hefer dieses Zeitzeugengespräch mit Zvi Cohen via Zoom für Schulen organisiert. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und Q2 des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe waren bei diesem Meeting dabei.

Seit vielen Jahren lädt der Kreisjugendring Zvi Cohen, einen Holocaust-Überlebenden aus unserem Partnerkreis Emek Hefer, ein, um Jugendlichen seine Lebensgeschichte zu erzählen. In diesem Jahr war dies natürlich nicht in Schulen möglich, sodass ein Onlinemeeting geplant wurde. 650 Schülerinnen und Schülern sowie einige Lehrerinnen und Lehrer nahmen daran teil.

Erlebnisse – traurige, aber auch hoffnungsvolle

Herzlich und mit viel Feingefühl erzählte Zvi Cohen von seinem ganz persönlichen Schicksal als Überlebender des Holocaust. Der bewegende Vortrag war geprägt von erschreckenden, traurigen und unvorstellbaren Erlebnissen aber auch immer wieder von Hoffnung, Freude und schönen Berichten aus dem Alltag in Theresienstadt und über seine Befreiung.

„Für uns, unsere Geschichte, für Deutschland, ist das Sich Erinnern zu einem wichtigen Aspekt unserer Demokratie. Individuelle Erinnerungen, sie prägen unser Leben und unsere Persönlichkeit. Gemeinsam Erinnern heißt eine gemeinsame Identität schaffen“, erklärten dazu das Kollegium des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe. Im Unterricht sei dies ein wichtiges Thema. In der Nachbereitung des Gesprächs entstand so eine Diskussion über die damalige und heutige Situation in Deutschland und Möglichkeiten, wie jeder etwas gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit unternehmen kann.