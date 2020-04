Unfall auf der K 45 in der Rohrbach: Als ein Streifenwagen mit Blaulicht und Signalhorn naht, bremst ein Radfahrer so stark, dass er stürzt und sich verletzt.

Verkehrsunfall In der Rohrbach: Radfahrer stürzt, als die Polizei kommt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 45 von der Leimstruth Richtung Rinthe ist ein 47-jähriger Radfahrer derart verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Situation zu spät erkannt

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Gefällestrecke hinunter zur Rohrbach mehreren Autos hinterhergefahren. Als den Fahrern dieser Wagen ein Streifenwagen mit Blaulicht und Signalhorn entgegen kam, fuhren sie wie in solchen Fällen üblich rechts ran. Der 47-Jährige erkannte die Situation jedoch zu spät und bremste sein Zweirad so stark ab, dass er stürzte.