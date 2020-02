In Elsoff kommt der Schulbus morgens fast immer zu spät

Annähernd jeden Tag kommen die Schüler, die auf die Buslinie L 195 angewiesen sind, um zur Grundschule Unterm Heiligenberg in Elsoff zu gelangen, zu spät in die erste Unterrichtsstunde. Das liegt jedoch nicht an den Schülern, sondern an der Buslinie: Im Dezember 2018 wurde vom Busverkehr Ruhr/Sieg auf VWS umgestellt – und seitdem kommt der Schulbus morgens immer wieder zu spät.

„Im Endeffekt beeinträchtigt das nicht nur die Schüler, die zu spät kommen, sondern die gesamte Schülerschaft“, betont Schulpflegschaftsvorsitzender Bernd Lauber und verweist auf den Umstand, dass der Unterricht in der ersten Stunde regelmäßig durch die später eintreffenden Schüler gestört wird. „Bei mir laufen die Telefone heiß, weil sich die Eltern natürlich Sorgen machen, dass ihre Kinder morgens den Unterricht verpassen“, berichtet Lauber. Seit der Umstellung im Dezember 2018 auf VWS gebe es diese Probleme.

Das Problem

„Zuerst haben wir noch gedacht, dass sie sich erst einfinden müssen“, macht Schulleiterin Karin Gaschler deutlich, dass „Startschwierigkeiten“ bei der VWS zunächst noch abgewartet worden seien. Auch haben sie und Bernd Lauber Verständnis dafür, dass die Grundschule als „letztes Glied in der Kette“ am Ende der Buslinie durchaus Verspätungen tragen müsse, die aufgrund der Beschaffenheit der Strecke, des Verkehrs oder auch der eventuellen Ortsunkenntnis der Busfahrer verursacht werden.

„Es sind teilweise enge Straßen, die Strecke hat es auf jeden Fall in sich. Da muss man vorsichtig fahren“, weiß Gaschler. Gerade im Winter seien Verspätungen aufgrund von Schnee und Glätte normal und absolut verständlich. Daher seien sie auch froh, dass es seit Umstellung der Linie nicht zu einem klassischen Wittgensteiner Winter gekommen ist, denn dann „wäre der Bus vermutlich häufig gar nicht gekommen“.

Zeitfenster zu knapp bemessen

Trotz allem Verständnis für die Busfahrer sei die Strecke, die der Bus der Linie 195 zu fahren habe, zeitlich einfach zu knapp bemessen. „Es müsste ein Puffer von etwa fünf Minuten geschaffen werden. Wenn der Bus beispielsweise zehn Minuten eher losfahren würde, müsste es eigentlich schon reichen“, schlägt Lauber vor. Denn der aktuelle Zustand sei einfach nicht mehr tragbar.

Die VWS habe bereits immer wieder versucht, nachzubessern, es bestehe auch ein Kontakt zwischen dem Busbetrieb und dem Schulträger, der die Grundschule in der Sache fortwährend unterstützt. „Es wurde immer wieder gesagt, dass sie an der Sache dran sind. Aber von Veränderungen merken wir hier nichts, das ist schon enttäuschend“, macht Lauber deutlich. Auch eine Kontaktaufnahme zur lokalen Politik habe bisher leider nichts bewegt.

Der Lösungsansatz

Nun wartet jedoch die VWS mit einer Lösung auf, die dem Vorschlag Bernd Laubers entspricht: „Wir haben zum 20. Februar eine Veränderung des Busfahrplanes vorgesehen, die mehrere Schulen betreffen wird“, teilt Gerhard Bettermann, Betriebsleiter der VWS, auf Anfrage mit. Demnach soll der Bus der Linie 195 demnächst zehn Minuten früher losfahren.

„Bisher fuhr der Schulbus 7.33 Uhr ab Bad Berleburg ZOB, künftig soll er bereits um 7.23 Uhr abfahren“, kündigt Bettermann an. Damit ist der gewünschte Puffer geschaffen. Zukünftige Ankunftszeit nach Plan: 7.55 Uhr. Unterrichtsbeginn: 8.10 Uhr.

Einfach sei es jedoch nicht gewesen, die Planänderung herbeizuführen, macht Bettermann deutlich: „Die VWS ist eine Privatwirtschaft, da muss man ganz genau schauen, was man verändert.“ Wenn zum Beispiel die Abfahrtszeiten im Busfahrplan geändert werden, müsse eventuell an anderer Stelle ein Bus mehr fahren.

Erst Ende der vergangenen Woche stand der neue Plan. „Bei einer normalen Verkehrssituation sollte davon auszugehen sein, dass der Bus dann pünktlich an der Grundschule in Elsoff ankommt“, kündigt Bettermann an.