In Erndtebrück entwickelt: Die Zukunft der Luftverteidigung

Erndtebrück Systemzemtrum der Luftwaffe in der Hachenberg-Kaserne hat Führungs- und Waffeneinsatzsystem entwickelt, das zukunftsweisend sein soll

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa radikal verändert. Der Begriff der „Zeitenwende“ beschreibt dies sehr treffend. Primäres Ziel dieser Zeitenwende ist vor allem die Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Am Luftwaffenstandort Erndtebrück soll dazu jetzt ein besonderer Beitrag geleistet worden sein, wie aus einer Pressemitteilung der Luftwaffe hervorgeht. Die Stärkung der Führungsfähigkeit von Luftstreitkräften gehe vor allem mit dem Ausbau der Digitalisierung in all ihren Facetten, wie Hardware, Software, Vernetzung, Schnittstellen und Automatisierung einher. Dies schließe die ständige Verbesserung der Interoperabilität national und im Bündnisrahmen notwendig mit ein.

Für die Überwachung des Luftraums und das Führen eigener Luftstreitkräfte – eine hoheitliche Aufgabe im 24/7-Dienst – ist der Flugführungsdienst der Bundeswehr verantwortlich. Dieser ist essentiell auf die Bereitstellung moderner und leistungsfähiger Sensoren sowie Führungs- und Waffeneinsatzsysteme (FüWES) angewiesen.

Der Prototyp der Weiterentwicklung des Führungs- und Waffeneinsatzsystems GIADS IV. Foto: Hagen Brusky / WP

Das von der Luftwaffe genutzte System zur Gewährleistung der Sicherheit im Luftraum ist das „German Improved Air Defence System“ (GIADS). Das Kernsystem wird durch die Firma Airbus entwickelt. Das Systemzentrum 25 (SysZ 25) in Erndtebrück stellt zur Basisbefähigung eigene ergänzende Softwareanteile her, die das Gesamtsystem ergänzen, heißt es in der Mitteilung. Damit entfalte das Gesamtsystem seine volle Nutzbarkeit und gehöre zu einem der modernsten in Europa. So begleite die als „Softwareschmiede“ bekannte Dienststelle dieses Projekt bereits seit Jahren und sei damit bewährter Expertise-Träger. Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde jetzt der neue verlegefähige Gefechtsstand „Deployable Control and Reporting Centre (DCRC)“ auf Basis der 4. Generation von GIADS offiziell an die Luftwaffe übergeben.

Diese Version soll bereits seitens der Softwarearchitektur so angelegt sein, dass sie modular anpassbar sei und um Schnittstellen erweitert werden könne. Neben der Performance in Echtzeit („Realtime“) steht damit auch der Datenaustausch (jetzt und in Zukunft) im Fokus. Diese Plattform ist damit ein Beispiel für IT-Systeme moderner Luftstreitkräfte sowie zukunftsorientiert und richtungsweisend zugleich.

General Kohlhaus gibt am Telefon das Kommando zur Verteilung der NATO-Luftraumstrukturen. Foto: Hagen Brusky / Berleburg

Das Personal des „SysZ 25“ begnügte sich nicht mit der Auslieferung und Übergabe des DCRC und GIADS IV, sondern richtete den Blick noch weiter in die Zukunft und entwickelte prototypisch Möglichkeiten für die Integration weiterer Daten, die im Bereich der Sicherheit im Luftraum und des Führens von Luftstreitkräften benötigt werden. Zu diesen „Non-Realtime-Daten“ gehören im Wesentlichen Planungsdaten (z. B. Flug- und/oder Missionspläne etc.) und die Luftraumstruktur mit zugehörigen Ordnungsmitteln, die durch vorgesetzte Kommandobehörden der North Atlantic Threaty Organization (NATO) erstellt und verteilt werden. Diese mussten bis dato noch aufgrund nicht ausreichender Systemkompatibilität manuell in das System integriert werden. Die manuelle Eingabe ist jedoch sehr zeitaufwendig und birgt vor allem Fehlerquellen, heißt es von Seiten der Bundeswehr.

Hier wurde von der Luftwaffe für die Luftwaffe in kürzester Zeit entwickelt und umgesetzt. Das zeigt, wie schnell so etwas gehen kann und wieviel Potenzial und Expertise in der Luftwaffe vorhanden sind. Lutz Kohlhaus - Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe

In der 51. Kalenderwoche des Jahres 2023 wurde dem Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Lutz Kohlhaus, im Rahmen einer Demonstration eine Option zur Schließung dieser Fähigkeitslücke präsentiert. „SysZ 25“ sei es gelungen, Non-Realtime-Daten nach deren Erstellung und Verteilung durch das NATO Command Air Operation Centre (CAOC) in Uedem mittels einer prototypischen Entwicklung in GIADS IV zu integrieren und vollautomatisiert im Gefechtsstand des Einsatzführungsbereichs 2 in Erndtebrück darzustellen. Dies könne völlig zu Recht als Quantensprung für die effiziente Weiterentwicklung des Flugführungsdienstes bezeichnen werden und biete darüber hinaus deutliche Verbesserungen bei der technischen Einbettung in die NATO-Kommandostruktur. Ergänzend eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu einer „5. Generation“. Damit seien die Grundsteine für eine digitale und vernetzte zukunftsfähige Luftverteidigung durch die Luftwaffe gelegt. Mit der automatisierten Übernahme von Non-Realtimedaten, der Möglichkeit diese Daten systemgestützt manuell als auch automatisiert zu bearbeiten und in das aktuelle Lagebild einfließen zu lassen, verfüge GIADS IV zudem über ein Alleinstellungmerkmal im Vergleich zu den bekannten und im Einsatz befindlichen FüWES der Allianz (NATO).

Ich stolz ist auf seine Dienststelle und das Personal, welches sich so engagiert einbringt und damit essentiell zu einer zukunftsorientierten und modernen Luftwaffe beiträgt. Nicolas Loerkens - Dienststellenleiter des „SysZ 25

General Kohlhaus stellte dabei die besonderen Fähigkeiten des „SysZ 25“ heraus, bedankte sich für dessen besonderes Engagement und die prototypische Herangehensweise. „Hier wurde von der Luftwaffe für die Luftwaffe in kürzester Zeit entwickelt und umgesetzt. Das zeigt, wie schnell so etwas gehen kann und wieviel Potenzial und Expertise in der Luftwaffe vorhanden sind. Nicht zuletzt wurde hier neben der Verbesserung der Einsatzbereitschaft des Flugführungsdienstes ein außerordentlicher operationeller Mehrwert für die Luftwaffe erzielt. Das ist beispielhaft in einer Zeit, in der Geschwindigkeit bei der Verbesserung unserer operationellen Leistungsfähigkeit besonders zählt!“

General Kohlhaus bedankt sich beim Leiter des Systemzentrums 25 für die geleistete Arbeit seines Programmierpersonals. Foto: Hagen Brusky / WP

Nach der Demonstration erhielt General Kohlhaus noch die Möglichkeit, sich vom Potenzial der Flugführungssoftware GIADS IV gespiegelt auf einem einzigen Laptop und möglichen Weiterentwicklungen zu überzeugen, dass ihm vom Projektleiter GIADS des „SysZ 25“, Hauptmann Jens Karras und dem Dienststellenleiter des „SysZ 25“, Oberstleutnant Nicolas Loerkens, präsentiert wurde. Letzterer unterstrich nochmals, dass er „stolz ist auf seine Dienststelle und das Personal, welches sich so engagiert einbringt und damit essentiell zu einer zukunftsorientierten und modernen Luftwaffe beiträgt“.

Leiter des SysZ 25 und Projektleiter des Projekts präsentieren General Kohlhaus weiterführende Möglichkeiten bei GIADS IV auf einem Laptop. Foto: Hagen Brusky / WP

