In Erndtebrück startet die neue Legislaturperiode

Erndtebrück. Henning Gronau wurde am Mittwochabend in seine zweite Amtszeit als Erndtebrücks Bürgermeister eingeführt. Er hat neue Stellvertreter.

Ein bisschen war es wie die erste Unterrichtsstunde nach den Sommerferien – zum ersten Mal kam am Mittwochabend der neu gewählte Erndtebrücker Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen – wegen Corona und der einzuhaltenden Abstände wurde dafür die Aula der Realschule in Erndtebrück gewählt.

Und wie in einem neuen Schuljahr auch, musste zunächst alles formelle geregelt werden, bevor der Unterrichtsstoff – bzw politische Entscheidungen – an die Reihe kommt. Und so wurde zunächst Bürgermeister Henning Gronau in seine zweite Amtszeit von dem Altersvorsitzenden des Rates, Fritz Hoffmann, eingeführt. „Du hast in den vergangenen fünf Jahren einen guten Job gemacht und dabei nicht allzu viele Fehler gemacht“, sagte Hoffmann mit einem Lächeln zu dem alten und neuen Bürgermeister.

Gemeinsam mit allen Fraktionen und den Bürgern

Da er bereits vor fünf Jahren den Amtseid abgelegt hatte, musste er diesmal nur den Blumenstrauß von Hoffman mit den besten Wünschen für die zweite Amtszeit entgegen nehmen. „Ich möchte mich bei den Bürgern für ihr Vertrauen bedanken und freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Rat

und mit dem tollen Team im Rathaus. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam einige Erfolge erarbeitet und auch in Zukunft soll der Weg gemeinsam beschritten werden – gemeinsam mit allen Fraktionen und gemeinsam mit den Bürgern“, so Gronau. Dass bisher die meisten Entscheidungen im Rat einstimmig getroffen wurden sorge für Vertrauen.

Zur Wahl standen am Mittwochabend die Posten der stellvertretenden Bürgermeister – einstimmig folgte der neue Gemeinderat den Vorschlägen und wählte Lothar Menn zum ersten stellvertretenden Bürgermeister, Lorenz Benfer zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister. Auch die Ortsvorsteher wurden bestellt – hier änderte sich nichts, nur: Für Womelsdorf gibt es derzeit noch keinen Kandidaten, daher bleibt die Stelle noch vakant.