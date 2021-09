In Schameder läutet wieder die Glocke

Schameder. Die Glocke hat früher nicht nur zur Schule gerufen. Jetzt kann Schameder wieder läutet, dank einige Spender und einer neuen weit gereisten Glocke.

Am Heimathaus in Schameder hatte man am Samstag kräftig Glück mit dem Wetter. Die Sonne lachte über der offiziellen Einweihung des neuen Glockenturms samt Glocke. „Es ist einfach klasse, dass wir das heute machen können und das wir so gutes Wetter dabei haben“, sagte Carsten Dreisbach, Vorsitzender des Heimatvereins Schameder.

Eigener Name in der Dorfchronik – für 700 Cent Mit einer 700-Cent-Aktion werben die Verantwortlichen gerade um finanzielle Unterstützung für die neue Dorfchronik: Alle Bewohner Schameders haben die Chance, sich darin mit ihrem Namen zu verewigen – gegen einen kleinen Unkosten-Beitrag eben von 700 Cent. Und die Idee kommt offenbar prima an, berichtet Ortsvorsteher Tim Saßmannshausen im Interview mit unserer Zeitung. Wie ist bislang die Reaktion auf die 700-Cent-Aktion? Tim Saßmannshausen: Freiwillige sind in den letzten Wochen im Dorf von Haus zu Haus gegangen, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren – damit sind wir jetzt größtenteils durch. Und die Resonanz ist sehr gut: Über 200 Bewohner haben gespendet, dabei sind schon über 1500 Euro zusammengekommen. 700 Cent sind gefragt – muss man da in kleinen Münzen zahlen? Nein, natürlich nicht. Sieben Euro sind es aber mindestens, man darf auch gerne mehr spenden. Manche runden von sich aus auf zehn Euro auf oder geben noch mehr. Wieviele Schamederaner müssen mindestens mitmachen, damit sich die Chronik rechnet? Also, nur durch die 700-Cent-Aktion kriegen wir die Chronik nicht finanziert – da sind wir auch noch auf Sponsoren und die Einnahmen aus dem Verkauf angewiesen. Die geschätzten Kosten liegen im fünfstelligen Euro-Bereich – selbst wenn jeder Bürger Schameders spendet, würde es nicht reichen. Wie lange läuft die Aktion noch? Noch bis Ende des Monats. Dann machen wir einen Schnitt, um in den Chronik-Planungen weiterzumachen. Dürfen sich eigentlich auch Wittgensteiner außerhalb Schameders beteiligen? Selbstverständlich. Wir haben ja auch viele Ehemalige, die früher einmal in Schameder gewohnt haben oder von außerhalb sind und dem Ort nahestehen. Wer beispielsweise per Überweisung spenden möchte: Bitte im Verwendungszweck Vornamen und Nachnamen für den Chronik-Eintrag angeben und außerdem das Stichwort „700-Cent-Aktion“. Zahlungsempfänger ist übrigens der Heimatverein Schameder, IBAN: DE25 4606 3405 0510 7739 00, Volksbank Wittgenstein.

Die Idee

Die Idee zum Glockenturm hatte der Ehrenvorsitzende Bernhard Motl. Ihm ging es um den Erhalt eines echten Stückes Schamederscher Geschichte. Die erste Glocke wurde 1902 beim Bau der Schule eingeweiht. Doch im ersten Weltkrieg musste die Glocke schon wieder eingeschmolzen werden. Im Jahr 1918 stiftete Heinrich Radenbach einen neue Stahlgussglocke mit rund 120 Kilogramm Gewicht. Die Glocke tut heute noch ihren Dienst am Friedhof in Schameder. Wie ist die da hingekommen? Als die Schule schloss, wurde der Umzug organisiert. Zuvor hatte die Glocke nicht nur zur Schule gerufen, sondern auch das Totengeläut übernommen, zum Gottesdienst gerufen und auch die Feuerwehr alarmiert.

+++ Schameder freut sich auch über den Heimatpreis der Gemeinde Erndtebrück.

Ein Kunstwerk gezimmert

Die Idee zum Glockenturm hatte der Ehrenvorsitzende Bernhard Motl. Ihm ging es um den Erhalt eines echten Stückes Schamederscher Geschichte. Foto: Guido Schneider / WP

Der Glockenstuhl stand inzwischen 90 Jahre auf dem Schulhof und verfiel immer mehr. Bernhard Motl wollte das Gebilde nicht dem völligen Verfall überlassen. Also ging man an die Restaurierung. Da das Gebilde in keiner Weise mehr gesichert werden konnte, beschloss man in Schameder in Absprache mit der Gemeinde den kompletten Rückbau. „Eckhard Bald hat ein echtes Kunstwerk gezimmert“, sagte Berhard Motl über den neuen Dachstuhl des neuen Glockenturms. Denn das war es am Ende, ein kompletter Neubau. Der steht direkt neben dem Heimathaus. Jürgen Saßmannshausen und Lothar Kuhmichel konnte Motl ebenfalls für die Holzarbeiten gewinnen.

+++Dorfjubiläum schweißt Ort zusammen.

Glocke hat eine weite Anreise

Die Idee zum Glockenturm hatte der Ehrenvorsitzende Bernhard Motl. Ihm ging es um den Erhalt eines echten Stückes Schamederscher Geschichte. Foto: Guido Schneider / WP

Jetzt fehlte nur noch eine Glocke, die kam aus München. Glockenliebhaber Kurt Rothmann verkaufte dem Heimatverein eine Glocke für 1600 Euro. Das Geld kam dank spendabler Sponsoren während der 700-Jahr-Feier an nur einem Tag des stehenden Festzuges zusammen. Am 5. Oktober 2019 kam die neue Glocke in Schameder an. Nun endlich, fast zwei Jahre später, die offizielle Einweihung. Das erste läuten gehörte natürlich Bernhard Motl. Einer der Helfer stellte später lachend klar, dass er am Morgen schon mal „probegeläutet“ habe. „Man muss ja sicher gehen, dass sich niemand blamiert“, so die nicht ganz ernst gemeinte Aussage. Auch die Kinder des Dorfes durften sich mal am Läuten versuchen. Wann und wie die Glocke in Zukunft läuten wird, wissen die Schamederschen noch nicht. „Vielleicht wird der Heimatverein mal einen Wettbewerb ausschreiben, wo jeder seinen Vorschlag nennen kann“, so Bernhard Motl.

Heimatpreis gefeiert

Gleichzeitig feierte der Heimatverein Schameder den Heimatpreis, der 2020 gewonnen wurde. Den Preis gab es für das Ensemble aus Heimathaus, Bauerngarten und Glockenturm. Auf die Auszeichnung ist der Heimatverein stolz.

Nach dem offiziellen Teil ging es direkt in den gemütlichen Teil über. Die gesamte Veranstaltung wurde aus Mitteln des Programms „Neustart NRW“ der Landesregierung gefördert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein