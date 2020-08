Infizierte Frau in Berleburg: Schulen und Kitas betroffen

Bad Berleburg. Wichtig: „Alle, die zu Hause bleiben müssen, sind schon informiert worden oder werden noch informiert“, so die Stadt und das Gesundheitsamt.

Sechs neue positive Corona-Testergebnisse aus den letzten 24 Stunden meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwochabend, darunter eine infizierte Frau Ende 40 aus Bad Laasphe – und eine Frau Ende 30 aus Bad Berleburg. Hier habe das Auswirkungen auf den Betrieb mehrerer Kitas und Schulen, wie die Stadt Bad Berleburg via Facebook mitteilt. Demnach sind konkret betroffen:

Kita Zwergenland in Girkhausen: Hier stehen erst mal alle Kinder und Erzieherinnen unter Quarantäne.

Kita Senfkorn in Bad Berleburg: Die bleibt bis einschließlich Montag geschlossen.

Grundschule Am Burgfeld: Zwei Klassen müssen vorerst zu Hause bleiben, bis die Kontaktpersonen getestet sind.

Johannes-Althusius-Gymnasium: Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen bleiben zu Hause, wahrscheinlich aber nur einzelne und nicht die ganze Klasse – wenn die Hygieneregeln in den letzten Tagen eingehalten worden sind.

Städtische Realschule Bad Berleburg: Hier gilt das gleiche. Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen, aber wahrscheinlich nur einzelne, müssen in Quarantäne.

Den echten Fall gibt es laut Stadt aber nur in der Kita Zwergenland. Allerdings gebe es durch Familienmitglieder natürlich auch Kontakte zu anderen Kitas und Schulen.

Gesundheitsamt hält Kontakt

Wichtig zu wissen: „Alle, die zu Hause bleiben müssen, sind schon informiert worden oder werden noch informiert“, so die Stadt weiter via Facebook. Das betreffe erst einmal nur die direkten Kontaktpersonen, also etwas die Kita-Kinder. Hier stehe das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Kitas und Schulen in Kontakt. Dessen Leiter, Dr. Christoph Grabe, habe Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann am Mittwochnachmittag informiert. Es werde vermutlich zwei, drei Tage dauern, bis alle Testergebnisse da seien. „Dann wird sich die Lage hoffentlich wieder entspannen.“

Unterdessen bestätigt das Kreisgesundheitsamt, „im Rahmen der Kontaktverfolgung Schüler und Kindergartenkinder, die in Kontakt zu Covid-19-Fällen standen, vorsorglich nach Hause geschickt“ zu haben, „bis die entsprechenden Testergebnisse vorliegen“. Diese Maßnahme betreffe bei Kitas ganze Gruppen, bei Grundschulen ganze Klassen – die keinen Mund-Nase-Schutz im Unterricht tragen – und bei weiterführenden Schulen einzelne Personen. Aktuell betroffen seien in Bad Berleburg die folgenden Einrichtungen und Schulen: Kindergarten Zwergenland, Kindergarten Senfkorn und die Grundschule Am Burgfeld.

An Covid-19 akut erkrankt sind derzeit im gesamten Altkreis Wittgenstein jeweils eine Person in Bad Berleburg und Erndtebrück sowie sieben Personen in Bad Laasphe.