Blick von oben auf das Biomasse-Heizkraftwerk und das angeschlossene Pelletwerk in Schameder. Alle Beschäftigten haben nun einen neuen Arbeitgeber.

Arbeitswelt Innogy verkauft Kraftwerk und Pelletwerk in Erndtebrück

Erndtebrück. Neuer Eigentümer ist das österreichische Unternehmen Cycleenergy. Die Arbeitsplätze sollen laut Vereinbarung langfristig erhalten bleiben.

Das Biomasse-Heizkraftwerk und das angeschlossene Pelletwerk im Industriepark Siegen-Wittgenstein haben einen neuen Eigentümer. Die innogy SE und die Cycleenergy Holding GmbH (Cycleenergy) haben dazu eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Sie regelt, dass das Heizkraftwerk sowie das von der innogy Tochtergesellschaft NRW Pellets GmbH betriebene

Pelletwerk in Erndtebrück an das in Österreich ansässige Unternehmen Cycleenergy verkauft werden.

Der Eigentümer-Wechsel sowie der Übergang der in den beiden Werken beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgte zeitgleich zum 27. Januar 2020. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

„Transformation in Richtung Nachhaltigkeit“

„Einem engagierten Team ist es in Erndtebrück in den vergangenen Jahren gelungen, eine gute Basis zu schaffen, um langfristig einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Transformation der europäischen Energiewirtschaft Richtung Nachhaltigkeit sicherzustellen“, freut sich Christoph Bruckner, Leiter Betrieb

und Technik bei Cycleenergy, über die Übernahme der beiden Unternehmen am Standort Erndtebrück

durch die Cycleenergy Gruppe.

Cycleenergy betreibt drei Biomasseheizkraftwerke und zwei Pelletproduktionen in Österreich und

entwickelt, finanziert und errichtet dezentrale, grundlastfähige und nachhaltige Energielösungen in

Österreich sowie im benachbarten Ausland.

„Wittgensteiner Doppel“ in vertrauensvolle Hände gelegt

Sandra Silva Riaño, Leiterin Biomasse Deutschland bei innogy SE und Geschäftsführerin der NRW Pellets

GmbH, erklärt: „Ich freue mich, dass wir das ,Wittgensteiner Doppel’ in vertrauensvolle Hände

übergeben. So sichern wir langfristig den Weiterbetrieb beider Anlagen und die damit verbundenen

Arbeitsplätze. Dies ist ein wichtiges Signal für die Region Siegen-Wittgenstein und unsere Kunden – aber

vor allem auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Ihnen möchte ich an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank aussprechen: Durch den großartigen Einsatz unserer Belegschaft konnten wir in den vergangenen Jahren die Produktionsabläufe beider Werke stetig verbessern und uns im Markt als verlässlicher und qualitätsorientierter Pelletproduzent etablieren. So haben wir für das ,Wittgensteiner Doppel’ eine solide Basis für die Zukunft unter dem Dach der Cycleenergy geschaffen.“

Konsequenz aus bereits beschlossener Neuausrichtung

Der Verkauf der beiden Werke am Standort Siegen-Wittgenstein ist die Konsequenz aus einer seit

längerem beschlossenen Neuausrichtung, in dessen Rahmen der Bereich „Biomasse“ nicht mehr zu den

strategischen Wachstumsfeldern der innogy SE zählt. Als Folge daraus wurden bereits die

Biomasse-Anlagen in Kehl und Goch (Deutschland) sowie Enna (Italien) veräußert.



