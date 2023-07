Integration in Bad Berleburg: Ein Duo möchte viel bewirken

Bad Berleburg. „Viele Flüchtlinge haben ein schweres Schicksal“, so Bernd Wessel. Der Berleburger brennt für seinen Beraterjob. Dann ist da noch Amelie George.

Krieg. Flucht. Traumatische Erlebnisse. „Hinter jedem Menschen, der zu uns geflohen ist, steckt ein schweres Schicksal“, sagt Bernd Wessel. Seit 13 Jahren arbeitet er bereits im sozialen Bereich – und hilft unter anderem geflüchteten Menschen bei der Integration. Begleitet sie bei Arztbesuchen, hilft dabei, Sprachkurse zu finden, hält Kontakt mit den Anbietern der Kurse und unterstützt sie in ihrem Alltag. Jahre, in denen er einige Berufserfahrungen sammeln konnte. Seit Dezember 2022 arbeitet er nun als Flüchtlingshelfer beim DRK im Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt an der Poststraße in Bad Berleburg. Ein Job, für den er sich damals ganz bewusst entschieden hat.

Lesen Sie auch: Berleburgs Landratsvilla: Für geplanten Umbau drohen Hürden

Und er ist nicht allein in der alten Landratsvilla. Amelie George ist seit wenigen Wochen die neue Quartiersmanagerin des Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunktes – ein Projekt, dessen Förderphase in 2024 endet und dessen Verlängerung am 15. Juli beantragt wird. Ein starkes Team, dass sich für die Bedürfnisse und Interessen der Menschen vor Ort einsetzen. Was genau zu ihren Aufgaben gehört und warum sie sich für den jeweiligen Job beworben haben, haben sie unserer Redaktion bei einem Besuch erzählt.

Der Flüchtlingsberater

Dass er später einmal im sozialen Bereich tätig sein wird, stand für Bernd Wessel schon früh fest. Bereits mit 16 Jahren arbeitete er in der Jungschar des CVJM mit. Später absolvierte er eine Ausbildung zum Erzieher, leitete unter anderem eine offene Jugendarbeit. Zuletzt war er als Flüchtlingsberater in der Gemeinschaftsunterkunft der ehemaligen Baumrainklinik angestellt, bevor er schließlich von der Stellenausschreibung beim DRK erfuhr. „Da war für mich sofort klar: Den Job will ich machen!“

Lesen Sie auch: Bad Berleburg: Kreative und nachhaltige Geschenk-Ideen

Menschen helfen, die in Not sind, die Hilfe benötigen – das war schon immer das Ziel des 34-Jährigen Bad Berleburgers. Heute sind seine Aufgaben ganz vielfältig. Dazu gehört die Beratung in asyl- und aufenthaltsrechtlichen Belangen sowie die gemeinsame Suche nach passenden Sprachkursen. „Ich bin in Kontakt mit den Anbietern von Sprach- und Integrationskursen wie der VHS und DAA in Bad Berleburg, zu denen ich dann gegebenenfalls Geflüchtete mit entsprechendem Bedarf verweisen kann“, so Wessel. Aber auch die Begleitung bei wichtigen Terminen und Organisationsaufgaben gehören dazu. „Der Job ist so vielfältig – kein Tag ist wie der andere“, sagt er.

Eigene Technik entwickelt

Tagtäglich wird Wessel mit den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens konfrontiert. Bereiche, in denen er sich in den vergangenen Jahren einiges an Wissen angeeignet hat – teils durch eigene lebenspraktische Erfahrungen, teils durch die Unterstützung von Kollegen, Bekannten oder „den Mitarbeitern der Stadt, mit der wir seit einigen Jahren bereits zusammenarbeiten“. Sagt Wessel, der in den 13 Jahren Berufserfahrungen eine eigene Technik entwickelt hat, die Schicksale der Menschen und seine Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. „Ich sage immer: Wenn ich ins Auto steige, darf es mich noch beschäftigen – wenn ich aussteige, nicht mehr.“ Um den Kopf nach einem stressigen Tag freizubekommen, macht der 34-Jährige in seiner Freizeit gern Sport. Und die beginnt in der Regel ab 16 Uhr.

Lesen Sie auch: Kriegsflüchtlinge: Werden Ukrainer bevorzugt?

„In der Regel biete ich von 9.30 bis 16 Uhr in meinem Büro eine offene Sprechstunde an. Dann kann jeder vorbeikommen. Aber ich bin natürlich auch auf Terminen unterwegs.“

Der Interkulturelle Mehrgenerationentreffpunkt ist in der alte Landratsvilla, Poststraße 40, untergebracht. Hier gibt es so ziemlich für jeden das passende Angebot. Foto: Eberhard Demtröder

Die Quartiersmanagerin

Viele Termine finden auch im Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt statt – nicht nur für geflüchtete Menschen. Hier gibt es so ziemlich für jeden das passende Angebot. Es gibt viele verschiedene Sprachkurse, einen Seniorenstammtisch, gemeinsames Kaffeetrinken, Selbsthilfegruppen und vieles mehr. Viele Projekte, deren Ideen zuvor bei Amelie George auftauchen. Ideen von Vereinen, Institutionen und ehrenamtlichen Bürgern der Stadt – und natürlich auch vom Team selbst. „Ich bin überwältigt, wie viele Menschen sich hier ehrenamtlich engagieren möchten. Das ist in der Form nicht selbstverständlich“, sagt die 30-Jährige. Seit März ist die gelernte Rettungsassistentin, die ihren Bachelor unter anderem im Projektmanagement machte, die neue Quartiersmanagerin im Interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt. Der erste Job dieser Art für die junge Siegenerin. Doch was macht man eigentlich als Quartiersmanagerin? Was sind ihre Aufgaben?

Lesen Sie auch: Diese Wittgensteiner sind im Einsatz gegen die Vereinsamung

„Allgemein gesagt: Ich bin die Anlaufstelle für die Bürger, führe als Projektleiterin die Ressourcen, die da sind, zusammen und suche nach Netzwerkpartnern für neue Angebote.“ Und noch etwas ist George wichtig: die Bürger zu aktivieren, zum Beispiel für die Nachbarschaftshilfe. „Man könnte auch sagen: Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt sie. „Und das am besten mit nachhaltigen Projekten, die nach der Förderphase soweit gefestigt sind, dass die Akteure sie auch danach weiterführen können.“

Projekt-Verlängerung wird jetzt beantragt

Die aktuelle Förderphase für das Projekt, dem die Stelle der Quartiersmanagerin angegliedert ist, läuft noch bis 2024. Eine Verlängerung werde in wenigen Tagen beantragt. „Der Bedarf ist da – gerade nach Corona. Während der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen mussten viele Angebote pausieren – und es haben sich währenddessen auch neue Bedarfe entwickelt. Wir sind der Meinung, dass wir hier viel bewirken können und möchten unsere Angebote gern fortführen und weiterentwickeln, orientiert am Bedarf der Menschen vor Ort“, so George.

Lesen Sie auch: Offenen Treffpunkt für alle Berleburger jetzt aufgemöbelt

„Wir haben also noch einiges im Hinterkopf, was wir in den kommenden Jahren auf die Beine stellen könnten.“ Platz dafür wäre ausreichend vorhanden in der alten Landratsvilla an der Poststraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein