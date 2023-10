Irische Weihnachten in Bad Laasphe: Die WP verlost Tickets

Bad Laasphe. Bob Bales und seine Band kommen nach Bad Laasphe. Die Redaktion verlost fünf mal zwei Tickets. Alle Infos zur Teilnahme.

Irische Geschichten, Tanzfreude irischer Lebenslust und Melodien – die besonderen weihnachtlichen Traditionen der Grünen Insel bringt am 23. November Bob Bales mit seiner Band nach Bad Laasphe.

Die Westfalenpost verlost jetzt fünf mal zwei Tickets für das Konzert, das im Haus des Gastes stattfinden wird.

Keltische Musik, Folklore und irischer Tanz ist in Deutschland und ganz Europa ja seit vielen Jahren sehr beliebt. Sie haben nun „Irish Christmas – einen irischen Weihnachtsabend“ aus der Taufe gehoben. Was ist das Besondere an diesem Konzertabend?

Weihnachten ist die Zeit des Reflektierens. Das ganze Jahr sind wir viel unterwegs. Die Arbeit und die aktive Freizeitgestaltung beschäftigt uns täglich. Weihnachten macht uns besinnlich und nachdenklich. Das Irish Christmas Konzert nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Innere der irischen Geschichte und zeigt das breite Spektrum der irischen Seele von Ballade bis zu fetzigen Tanzstücken.

Werden bei „Irish Christmas“ in Bad Laasphe auch bekannte Weihnachtslieder gespielt ?

Wir spielen ein paar sehr bekannte, aber auch weniger bekannte Lieder und Instrumentalstücke, die man besonders in den Sessions um die Festtage in Irland zu hören bekommt.

Mit dabei ist Tänzer Gyula Glaser, der unter anderem bereits dreimal Irish Dance - Europameister war. Nun ist er zusammen mit seiner Frau und Tanzpartnerin Nicole Ohnesorge Bestandteil des Konzerts. Welche Rolle spielt das Tanzpaar im Konzept des irischen Weihnachtsabends?

Der Tanz ist von der Entwicklung der irischen Musik nicht wegzudenken. In der Geschichte trafen früher Händler auf den Straßen auf kleine Gruppen von Menschen. Dort wurde ein neues Akkordeon oder eine neue Fiedel gekauft. Andere Händler hatten Whiskey dabei. Es wurde getrunken, gespielt und getanzt. Nicole und Gyula spielen deshalb keine „Rolle“ im Konzept. Sie fügen sich in die Musik des Abends ein, wie damals die Menschen auf den Straßen Irlands, die anfangen zu tanzen, wenn Musiker sich finden und geben dem Ensemble rhythmischen Glanz.

Sie sind Ire und leben seit einigen Jahren in Deutschland. Vermissen Sie die grüne Insel ?

Ich bin mehrmals im Jahr in Irland. Meine Mutter kommt aus Irland und mein Vater aus Schottland. Ich bin sehr gerne in Deutschland und habe eine Menge Spaß an dem „Neuen“, was sich hier entwickelt und entfaltet. Ich trage Irland immer im Herzen. Daher ist Heimweh mir eher unbekannt.

Sie leben seit vielen Jahren in Erfurt und kennen die deutsche Mentalität. Jetzt touren Sie mit Irish Christmas durch Deutschland. Was ist das Besondere für Sie an der bevorstehenden Tour?

Wir leben ja sozusagen in der Nach- Coronazeit und es ist etwas ganz Besonderes auf der Bühne zu stehen und den Menschen im Publikum endlich wieder live begegnen zu können. Deshalb freue ich mich sehr, gerade unsere schönen Weihnachtstraditionen und Songs zu spielen . Ich weiß, wie sehr das deutsche Publikum irische Musik und Lebensart liebt. Diese stellt weitaus mehr da, als ein Pint of Guinness im Irish Pub, obwohl das auch nicht die schlimmste Form von Kultur ist. Nicht wahr?

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse sowie Ihrer Begleitperson mit dem Stichwort „Verlosung Irish Christmas“ bis zum 28. Oktober an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Die Tickets erhalten Sie dann an der Abendkasse nach Vorlage des Personalausweises. Tickets gibt es ansonsten an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Redaktion wünscht viel Glück!

