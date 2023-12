JAG Bad Berleburg: Grundschüler lernen Gymnasium kennen

Bad Berleburg Schon mal ins Bad Berleburger Gymnasium hinein schnuppern durften jetzt Grundschüler - dabei erlebten sie eine Menge im JAG.

Ganz außerhalb des regulären Stundenplans öffnete das Bad Berleburger Johannes-Althusius-Gymnasium am Samstag, 9. Dezember, seine Pforten, um den zukünftigen Fünftklässlerinnen- und klässlern die Gelegenheit zu bieten, schon einmal die Luft am JAG zu „schnuppern“.

Gleich am Eingang des Gymnasiums wurden die zahlreichen Grundschülerinnen und -schüler vom Bläserensemble des Musikprojekts der Jahrgänge 5, 6 und 7 mit Weihnachtsliedern begrüßt. In der Aula machte das mit Weihnachtsmützen ausgestattete Streicherensemble weiter. Schulleiter Clemens Binder begrüßte die Besucherinnen und Besucher. Ihm als Schulleiter sei es besonders wichtig, dass der Schulalltag am JAG gemeinsam gestaltet werde, erzählte er. So sei erst kürzlich der Wunsch einiger Sechstklässlerinnen, eine Tanz-AG ins Leben zu rufen, durch die Zusammenarbeit zwischen jüngeren und älteren Schülerinnen, Lehrkräften und Schulleitung, Wirklichkeit geworden.

Der Übergang an die weiterführende Schule sei ein „Riesenschritt“, machte Unterstufenkoordinatorin Moira Weiß im Anschluss deutlich. „Ihr verlasst diese Schule mit 19 Jahren als erwachsene Menschen und verbringt bis zum Abitur eine lange Zeit am Gymnasium“, erklärte sie den Grundschülerinnen und -schülern. Daher sollte die Entscheidung für eine weiterführende Schule nicht ohne Beratung erfolgen.

Während die Eltern weitere Informationen zum Übergang auf die weiterführende Schule erhielten, begaben sich die Grundschülerinnen und -schüler auf eine Rallye durch das Gymnasium. Begleitet wurden sie dabei von den Sechstklässlerinnen und -klässlern. Nun galt es, die Angebote in der Schule zu beschnuppern und dort Stempel für gelöste Rätsel und Aufgaben zu sammeln, um bei der Tombola den Hauptpreis zu ergattern. So konnten unter anderem im Fach Geschichte Äpfel mit Backpulver mumifiziert und in einem Sarkophag aus Karton mit nach Hause genommen werden. Künstlerisch austoben konnten sich die Kinder im Kunstfachraum beim Formen von Schulmonstern aus Plastillin.

Beim Schnuppertag sorgte die Schulgemeinschaft auch für musikalische Unterhaltung. Foto: JAG bad Berleburg / WP

Im naturwissenschaftlichen Trakt des Bad Berleburger Gymnasiums wurden die Grundschülerinnen und Grundschüler von einem Skelett begrüßt und erkundeten die Biologie. In der Chemie warteten gleich zwölf Stationen auf die jungen Besucherinnen und Besucher. Sie konnten dort unter anderem Geheimschrift mit Hilfe von Rotkohlsaft entziffern, Lavalampen oder Wasserstoff herstellen. Was mit einem Schokokuss im Vakuum passiert, durften die Kinder in der Physik erkunden. Das Deltaspiel, das schon im römischen Reich gespielt wurde, konnte im Lateinfachraum erprobt werden. Einen Kurztrip zum Eiffelturm inklusive fotografischer Erinnerung ermöglichte das Fach Französisch. In Politik wurde Müll sortiert und im Fach Deutsch wurde ein Märchenrätsel und ein Wortsuchspiel gelöst. Gefühlsgläser wurden im Fach Praktische Philosophie gemischt, im Fach Religion auf Papyrus geschrieben. In Mathematik wurden Körper gebastelt, in Erdkunde die Karte von Wittgenstein genauer betrachtet und der eigene Wohnort gesucht.

Parallel zu dem Angebot für die Grundschülerinnen und -schüler fand auch die Vorstellung des JAG-Angebotes für zahlreiche interessierte Real- und Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Eltern statt. Der bunte und vielfältige Schnuppertag fand seinen Abschluss wieder in der Aula, wo die Schulband die Besucherinnen und Besucher mit Songs wie „Little Talks“ und „Valerie“ in den Nachmittag entließ.

