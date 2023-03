Jana Saßmannshausen brennt für Triathlon und die Sparkasse

Bad Berleburg. Eigentlich wollte sie Polizistin werden. Aber dann hat es bei der Sparkasse Wittgenstein gefunkt. Warum, das erklärt uns die 26-Jährige.

Eigentlich wollte Jana Saßmannshausen Polizistin werden. Die sportliche Birkelbacherin scheiterte aber wegen Allergien im Einstellungstest. Für die heute 26-Jährige ein glücklicher Umstand. Denn die Sparkassen-Betriebswirtin ist nach dem Abitur am Johannes-Althusius-Gymnasium einer offenbar noch älteren Leidenschaft gefolgt. „Das Thema Geld hat mich schon als Kind interessiert.“ Mit ihrem Sparschwein und Münzen fing das an. „Ich erinnere mich noch, dass ich dann mit meinem Sparbuch zur Sparkasse gegangen bin“, schmunzelt Jana Saßmannshausen.

Dass daraus einmal ihr Beruf werden würde, ahnte sie damals noch nicht. Aber die Nachwuchswerbung der Sparkasse Wittgenstein hat sie für ihr Unternehmen gewonnen. Beim Bewerbertraining, welches das Geldinstitut den Schülern anbietet, hat es dann gefunkt. Diesen Schritt hat die gebürtige Birkelbacherin aus verschiedenen Gründen nicht bereut: „In meinem Job ist kein Tag wie der andere. Täglich habe ich Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen“, beschreibt die 26-Jährige ihren Job. Sie arbeitet in der Beratung von Firmenkunden und kann da auch ihren familiären Hintergrund mitbringen. Jana Saßmannshausen wuchs mit drei Geschwistern in einer Schreinerei auf, in der die Kinder immer auch mitgeholfen haben.

Jana Saßmannshausen (26) liebt ihre Arbeit mit Menschen und Unternehmen. Die gebürtige Birkelbacherin ist auf dem Weg zur Firmenkundenberaterin. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Ob Handwerker oder Industrie, Saßmannshausen kümmert sich jetzt um Geldanlagen, Kredite, Förderdarlehen, Leasing. „Ich finde es gut, sich mit den Kunden auszutauschen und herauszufinden, was in der Branche wichtig ist“, erläutert die Bankberaterin die Bedeutung von persönlichen Kundenbeziehungen. Aber auch der Austausch im Team ist ihr wichtig: „Je nach Themengebiet ziehen wir Spezialisten aus anderen Abteilungen hinzu. Außerdem ist mir auch die Erfahrung der anderen Kollegen sehr wichtig“, sagt sie.

Klare berufliche Ziele vor Augen

Jana Saßmannshausen hat klare berufliche Ziele vor Augen. „Man muss sich auf dem Laufenden halten und lebenslang lernen“, sagt sie und hat den Worten Taten folgen lassen. Nach dem Abitur und der zweieinhalbjährigen Ausbildung zur Bankkauffrau hat sie berufsbegleitend zuerst den Sparkassenfachwirt und danach den Sparkassen-Betriebswirt gemacht. Und auch aktuell tauscht sie das Sparkassenbüro oft mit den Schreibtisch zu Hause, um sich weiter fortzubilden. „Mein Traineeprogramm endet in diesem Jahr, danach werde ich im Firmenkundenbereich als Beraterin arbeiten. Ich freue mich auf die Herausforderungen. Das Firmenkundengeschäft ist meiner Meinung nach eines der interessantesten Geschäftsfelder der Sparkasse“, beschreibt sie ihre berufliche Perspektive, die sie auch gut weiterempfehlen kann: „Wir würden sofort einen weiteren Trainee im Firmenkundenbereich einstellen. Das Programm wird auf die bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse des Bewerbers zugeschnitten.“

Sport als Ausgleich

Der Weg zum Firmenkundenberater ist kein leichter: „Ich habe in den letzten fünf Jahren einen Teil meiner Freizeit in meine nebenberufliche Weiterbildung investiert“, sagt Jana Saßmannshausen. Dadurch kam auch ihr Hobby Nr. 1 etwas zu kurz: Der Triathlon. Jana Saßmannshausen war mit dem Frauenteam des TVE Netphen sehr erfolgreich und hat auch das Ziel vor Augen, nach den Weiterbildungen sportlich wieder anzugreifen.

Immerhin: Neben der Arbeit bleibt für die Ausdauersportlerin immer noch Zeit für Hobbys. „Für Joggingrunden, Radtouren und den Besuch der ein oder anderen Wittgensteiner Festivität hat die Zeit noch gereicht“, schmunzelt die gebürtige Birkelbacherin.

Unternehmens-Steckbrief Sparkasse Wittgenstein

Mitarbeiter: 190

Standorte: 8

Branche: Bank und Finanzwesen

Tarif: TVöD S (Tarifvertrag öffentlicher Dienst – Dienstleistungsbereich Sparkasse)

Arbeitszeit: Durchgehend flexible Arbeitszeiten, Kernzeit werktäglich 9.00 Uhr bis 16:00 Uhr (donnerstags 17:00 Uhr)

Kooperationen: Fahrradleasing über Job Rad, Externer Terminservice für die Leistungen der Krankenversicherung, Individuelle Gesundheitsangebote

Benefits: IPads für Azubis, Attraktive Rabatte bei namhaften Firmen, Externes Gesundheitsmanagement, Getränke am Arbeitsplatz kostenfrei

Weiterbildungen: Individuelle Personalentwicklung, Fachseminare, Fachwirt- und Betriebswirtausbildungen, Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss

Besonderheiten: Betriebliche Altersvorsorge, Betriebliche Krankenversicherung, Soziales Engagement in der Region Wittgenstein

Familie und Beruf: Förderung Ferienbetreuung über Ferienspielen der Kommunen mit finanzieller Beteiligung, großzügige Gleitzeitregelung

Ausbildungsberufe: Bankkaufmann m/w/d, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen m/w/d, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement m/w/d, Immobilienkaufmann m/w/d

