Jetzt mitbieten – und Haarschnitt in Feudingen ersteigern

Feudingen. Frisörmeisterin Irini Wickel hält für den 1. März einen Extra-Termin frei. Wer den ergattert, muss möglichst viel für eine gute Sache zahlen.

Gottseidank, werden auch viele unserer Leserinnen und Leser sagen: Am kommenden Montag, 1. März, öffnen die Frisöre wieder – nachdem sie wegen Corona über zehn Wochen lang ihre Salons geschlossen halten mussten. Die Redaktion nimmt die gute Nachricht zum Anlass, gemeinsam mit dem Feudinger Frisörsalon „Haar-Genau Irini“, Im Dernbach 13, einen kompletten Haarschnitt für die Dame oder den Herrn zu versteigern. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

So machen Sie mit

Wie kurz darf's denn sein? Die Feudinger Frisörmeisterin Irini Wickel in ihrem Feudinger Salon „Im Dernbach“ und Lena (2), einer ganz jungen Kundin. Foto: Privat

Wer mitmachen möchte, meldet sich zwischen dem heutigen Montag, 12 Uhr, und kommenden Freitag, 26. Februar, 12 Uhr, telefonisch direkt bei Frisörmeisterin Irini Wickel, Tel. 02754/212558 – und nennt den Preis, den er für seinen Haarschnitt zu zahlen bereit ist. Das Mindestgebot liegt bei 30 Euro. Wie hoch gerade das jeweils aktuelle Gebot liegt, erfahren die Bieter bei ihrem Anruf im Salon. Am Ende erhält der Meistbietende den Zuschlag für den Extra-Frisör-Termin am Montag, 1. März, zwischen 8.15 und 9 Uhr.

Das passiert mit dem Erlös

Der Erlös der Aktion soll an den Förderverein des Feudinger Freibades gehen. Diese Einrichtung „liegt mir besonders am Herzen“, sagt Irini Wickel – wende sich das Freizeit-Angebot vor Ort doch an die breite Bevölkerung, die in der Sommersaison vom Engagement des Fördervereins im Bad profitiere.

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!