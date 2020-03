Eine Dorfolympiade, diverse Geschicklichkeitsspiele, sportliche Wettbewerbe und Quizfragen – das Programm für die 625-Jahr-Feier in Sassenhausen kann sich sehen lassen. Am 15. August soll es soweit sein: Dann feiert das Dorf seinen Geburtstag im engsten Kreis. Klein, aber fein – so könnte das Motto lauten.

Denn die Sassenhäuser haben entschieden, dass sie „unter sich“ bleiben wollen. Eingeladen werden demnach nur Sassenhäuser, sowie alle Weggezogenen und gebürtigen Sassenhäuser.

„Wir möchten etwas familiärer feiern und dabei die Gelegenheit nutzen, die in den vergangenen Jahren zugezogenen „Neusassenhäuser“ stärker in die Dorfgemeinschaft miteinzubinden“, sagt Ortsvorsteherin Anke Fuchs-Dreisbach. „Als Ortsvorsteherin ist mir die Stärkung des örtlichen Zusammenhalts und des Gemeinschaftssinns sehr wichtig.“

Organisation per WhatsApp?

Für den Jubiläumsabend hat das Organisationsteam ein kurzweiliges Bühnenprogramm mit Überraschungseinlagen geplant. So sollen die Sassenhäuser die Möglichkeit haben, gemeinsam den Tag bei Musik und Tanz ausklingenzulassen. Wer am Sonntagmorgen wieder fit ist, kann ab 11 Uhr zum zünftigen Frühschoppen mit Blasmusik gehen – so die bisherige Planung.

Inwieweit das Jubiläum von der Corona-Pandemie betroffen sein könnte, sei heute schwer zu sagen. „Das elfköpfige Organisationsteam plant das nächste Orga-Treffen Anfang April und wird dann versuchen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn kein Treffen stattfinden kann, kommunizieren wir über unsere WhatsApp Gruppe“, so Fuchs-Dreisbach.