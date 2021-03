Junge Künstler dürfen gestalten

Bad Berleburg. Eigentlich sollten die Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler in den Schaufenstern von Bad Berleburg hängen. Die Corona-Pandemie allerdings schiebt dieser Idee derzeit noch einen Riegel vor. Doch gerade deshalb ist es wichtig, jungen Menschen in Bad Berleburg und seinen Dörfern eine Bühne zu geben, ihnen Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken – und sie in Zeiten wie diesen auf neue Weise zu aktivieren. Die Stadt Bad Berleburg unterstützt daher das Projekt „FreeStyle 2021“ des Vereins Ensible e.V. – Stützpunkt für Jugendkultur in NRW. Ab sofort haben Jugendliche die Möglichkeit, sich aktiv in die NRW-weite Jugendkunstgalerie einzubringen und damit Vielfalt zu fördern.

Die Fotos finden einen Platz in einer digitalen Galerie, die nach Erscheinen auch über die Internetseite der Stadt Bad Berleburg unter https://bit.ly/39aQsN2 erreichbar ist. Dort widmet sich die Stadt der Dörfer dem Projekt und bietet die entsprechende Bühne. Auf der Seite gibt es zudem auch alle weitergehenden Informationen zur kostenlosen Anmeldung und Teilnahme an dem durch das Kinder- und Familienministerium des Landes NRW finanzierten Projekt.

„Ziel des Projektes ist es, gerade jetzt junge Menschen zu aktivieren und sie in ihrer Lebenswelt abzuholen. Wir wollen Abwechslung in diese Zeit bringen“, erklärte Katharina Benner-Lückel. Die Abteilungsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienförderung der Stadt Bad Berleburg betonte, dass es darum gehe, „Jugendlichen Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken“. Eine Teilnahme ist mit jeder beliebigen Kamera möglich – und auch mit dem Smartphone.

„Das Projekt ,FreeStyle 2021‘ bietet jungen Menschen viel Freiraum für eine kreative Entfaltung – gerade das macht die digitale Galerie so reizvoll. Je mehr Fotos dazukommen, desto vielfältiger wird das Projekt“, wusste Julia Bade von der Kinder, Jugend- und Familienförderung der Stadt Bad Berleburg. Denn die Fotos können online hochgeladen werden und stehen danach in der digitalen Galerie zur Verfügung – neben denen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen.