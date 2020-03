Lukas Benedikt Kirchhof ist der neue Eigentümer des ehemaligen Landgasthofs Aderhold in Wemlighausen. Der 27-jährige Bauingenieur aus Bad Berleburg hat das Objekt am Montag bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Bad Berleburg für einen Gesamtbetrag von rund 77.000 Euro erworben.

Das mit einem im Oktober

Lukas Benedikt Kirchhof (27) hat den leerstehenden ehemaligen Landgastof Aderhold in Wemlighausen ersteigert. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

festgelegten Verkehrswert von 95.000 Euro taxierte Gebäude an der Lindenstraße weist 1331 Quadratmeter Wohnfläche aus. Der Landgasthof war schon seit 2014 nicht mehr als Gastronomie geführt worden. Zuletzt hatte er dem Besitzer des Pflegedienstes und Essenlieferanten „Mediflex“ gehört. Der aber in die Insolvenz gegangen ist.

Eigenleistung gefragt

„Wir werden Wohnungen bauen“, sagt der Käufer. Die Lage für ein Objekt mit Mietwohnungen sei gut. Allerdings hat er sich ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Zusammen mit seinen Geschwistern und dem Vater - allesamt Handwerker will der ebenfalls gelernte Maler und Lackierer den ehemaligen Gasthof in Eigenleistung umbauen. „Sonst rechnet sich das nicht“, sagt er und geht von acht bis zehn Jahren aus. Gemeinsam mit Helfern aus Familien und Freundeskreis sollen schon bald die ersten Arbeiten in Angriff genommen werden. Lukas Kirchhof kann da auf Erfahrung zurückblicken. Zum einen arbeitet er für ein ortsansässiges Architekturbüro und zum anderen haben man im Kreis der Familie bereits Häuser saniert. „Es war einen Frage der Zeit, bis auch ein Objekt für mich dabei war“, freut sich der frischgebackene Immobilieneigentümer der mit seiner Schwester Julia und Vater Michael zur Versteigerung gekommen war.

Kirchhof war aber nicht der einzige Interessent. Neben zahlreichen Familienmitglieder und Nachbarn der Aderholds aus Bad Berleburg hatte auch der Immobilienmakler Ralf Sonneborn Interesse gezeigt. Geboten hatte am Ende aber nur der neue Besitzer, der sich bereits im Vorfeld bei Gericht erkundigt und auch eine Sicherheitsleistung von zehn Prozent des Verkehrswertes hinterlegt hatte.

Stadt hat Versteigerung angestoßen

Ein Blick durchs Fenster verrät, hier ist lange nichts passiert. Foto: Lars-Peter Dickel

Betreiber des Verfahrens war die Stadtkasse Bad Berleburg, die von Markus Lückel vertreten wurde. Hintergrund sind aufgelaufene Steuer- und Gebührenschulden in Höhe von fast 12.000 Euro gewesen. Zusammen mit den Gerichtskosten von ergab sich ein Mindestgebot von 13.396,91 Euro ab. Lukas Kirchhof bot erst 14.000 Euro und erhöhte dann auf 20.000 Euro, erhielt mit Zustimmung des Gläubigers nach einer halben Stunde den Zuschlag und ist damit sofortiger Eigentümer des Objektes.

Mit den 20.000 Euro ist es aber nicht getan. Auf dem Haus liegen weitere Rechte im Gesamtwert von 56.758,56 Euro - darunter ein lebenslanges Wohnrecht bzw. Altenteil und eine Forderung des Finanzamtes. Dies, addiert mit den 20.000 Euro aus dem Gebot, machen eine Kaufpreis von rund 77.000 Euro zu dem noch Grunderwerbssteuer sowie rund 900 Euro für die Erteilung des Zuschlags und die Eintragung ins Grundbuch kommen.