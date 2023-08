K 46 bei Sassenhausen: 27-jähriger Autofahrer verunglückt

Stünzel/Sassenhausen. Nach Polizei-Angaben hat Wasserglätte den Wagen ins Schleudern gebracht. Wegen der Rettungsarbeiten war die Straße gesperrt. Hier die Details.

Vermutlich wegen Wasserglätte auf der Fahrbahn ist am Nachmittag zwischen Stünzel und Sassenhausen ein 27-jähriger Autofahrer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war er mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Bäumen am Straßenrand kollidiert und schließlich in einer Böschung gelandet. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn schließlich aus dem Wrack befreien. Während der Rettungsarbeiten war die Kreisstraße K 46 zwischen den beiden Dörfern komplett für den Verkehr gesperrt.

Fahrer offenbar nur leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde der Mann nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt, vorsorglich jedoch von Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Bad Berleburger Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden, geschätzte 40.000 Euro. Es wurde mit einem Kran geborgen und schließlich per Abschleppwagen abtransportiert. Weitere Fahrzeuge waren in den Unfall zum Glück nicht verwickelt.

