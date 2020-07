„Unsere Straßen – unsere Maut". Mit diesem Slogan für eine „KAG-Maut“ wirbt „Die Partei“ am Sasselberg in Feudingen um Wähler. Sicher nicht ganz ernst gemeint – doch den Anwohnern ist angesichts der hohen Beitragssummen, um die es in der KAG-Diskussion geht, das Lachen schon lange vergangen.