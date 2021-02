Karin Scheuer verlässt das Städtische Gymnasium Bad Laasphe

Im Januar wurde Karin Scheuer als langjährige Lehrerin am Städtischen Gymnasium in den Ruhestand verabschiedet.

Bei der Verabschiedung stellten die Fachschaftsvorsitzenden das besondere Engagement in ihrer 30-jährigen Dienstzeit vor.

Bad Laasphe. Im Januar wurde Karin Scheuer als langjährige Kollegin am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe in den Ruhestand verabschiedet – nach 30 Jahren Dienst an der Schule in der Lahnstadt.

Seit 1991 unterrichtete sie am Städtischen Gymnasium< die Fächer Französisch und Evangelische Religionslehre. Zuvor war sie als Studienrätin am Städtischen Gymnasium in Marsberg tätig gewesen. Bevor Karin Scheuer als Studienrätin an das Städtische Gymnasium nach Bad Laasphe kam, ist sie in ihrer Ausbildungszeit zwischen Hessen und NRW unterwegs gewesen.

Studium in Siegen

So legte Scheuer 1976 ihr Abitur an der „Wilhelm-von-Oranien Schule“ in Dillenburg ab und hat anschließend an der Universität-Gesamthochschule in Siegen die Fächer Französisch und Evangelische Religionslehre studiert. Ihr Referendariat absolvierte sie an der „Winfried Schule“ in Fulda. Danach erhielt die Lehrerin eine Festanstellung am Städtischen Gymnasium in Marsberg.

Die große Entfernung zu ihrem Wohnort in Gladenbach-Mornshausen führte zu dem Wunsch, näher an den heimischen Wohnort versetzt zu werden, dem 1991 entsprochen wurde.

2009 erhielt Scheuer ihre Auszeichnung für das 25-jährige Dienstjubiläum. Bei der Verabschiedung stellten die Fachschaftsvorsitzenden der Fächer Französisch und Evangelische Religionslehre das besondere Engagement von Karin Scheuer in ihrer 30-jährigen Dienstzeit am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe vor.

Einsatz für DELF-AG

So kümmerte sie sich über den normalen Unterricht hinaus um viele Zusatzangebote im Fach Französisch. Besonders am Herzen lag ihr die jahrgangsübergreifende DELF-AG, durch die man das lebenslang gültige Fremdsprachenzertifikat DELF in verschiedenen Niveaus erwerben kann. Das Highlight bildet jedoch der Austausch mit der Bad Laaspher Partnerstadt Châteauneuf-sur-Loire, der für interessierte Schülerinnen und Schüler im zweiten und dritten Lernjahr angeboten wird.

Scheuer organisierte sich zuletzt federführend um diesen Austausch und hat den Kontakt zur Partnerschule aufrechterhalten, so dass sich aus diesen Begegnungen immer wieder andauernde Freundschaften entwickelt haben, die zeigen, was das Fremdsprachenlernen bewirken kann. Ebenso unterstützte Scheuer die Fachschaft Religion, indem sie maßgeblich an der Lehrplanarbeit mitarbeitete, sowie Unterstützung bei den religiösen Schulwochen leistete, die im 2-Jahres-Rhythmus am Städtischen Gymnasium stattfinden. Schulleiterin Corie Hahn bedankte sich bei Kollegin Karin Scheuer für das stetige Engagement, ihre Kollegialität, Zuverlässigkeit und die hervorragende Fachkompetenz, die für alle Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen gewinnbringend war. Die Schulgemeinde des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe wird Karin Scheuer als Kollegin, Lehrerin und Ansprechpartnerin sehr vermissen.

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!