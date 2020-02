Der Erndtebrücker Karnevalsverein (EKV) lädt auch in diesem Jahr wieder in die Schützenhalle zu Jubel, Trubel, Heiterkeit ein.

Karneval “Karnevalistische Ekstase“ in Erndtebrück

Der Erndtebrücker Karnevalsverein veranstaltet am 8. Februar den Großen Karnevalsball. Seit einem Jahr proben die Mitglieder schon für die Show.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

“Karnevalistische Ekstase“ in Erndtebrück

Erndtebrück. Auch in der närrischen fünften Jahreszeit im Jahr 2020 lässt es sich der Erndtebrücker Karnevalsverein nicht nehmen, die Edergemeinde und das Wittgensteiner Umland in eine Karnevalshochburg zu verwandeln.

Am kommenden Samstag, den 8. Februar findet der Große Karnevalsball des Erndtebrücker Karnevalvereins (EKV) statt. Ein ganzes Jahr haben die gut 100 aktiven Mitglieder des EKV Wittgenstein fleißig mit ihren Trainerinnen geübt und herausgekommen sind „abermals tolle und teils spektakuläre Ergebnisse, auf die man schon gespannt sein darf“, so die Karnevalisten.

Der EKV präsentiert wieder einen bunten Mix aus Garde- und Showtänzen. Es werden auch wieder spektakuläre Funkentänze dargeboten und die Auftritte der Mamamias und des Männerballets können wieder mit Spannung erwartet werden.

Mitwirkende aus der Region

Um ganz Erndtebrück und das Umland wieder einmal in „karnevalistische Ekstase“ zu versetzen, hat sich der EKV wieder tatkräftige Unterstützung in die Erndtebrücker Schützenhalle eingeladen. „Mit dem KKC (Käner Karnevals Club), dem KC Hövels, der Showtanzgruppe Heinsberg, der KVS Silberg, dem TUS Züschen und dem ECC werden es die Erndtebrücker Narren und Närrinnen bestimmt wieder einmal schaffen, mit allen Besuchern und feierwilligen Freunden des Vereins einen unvergesslichen Abend zu gestalten“, kündigen die Karnevalisten an.

Insgesamt werden es wieder um die 20 Tänze sein, die den Saal zum Kochen bringen sollen. Um zu späterer Stunde die Stimmung nicht abklingen zu lassen, wurde abermals DJ Marco Maribello verpflichtet, der in den vergangenen Jahren schon bewiesen hat, dass man bis in die frühen Morgenstunden aus dem Tanzen nicht mehr heraus kommen wird.

Einlass zur größten Karnevalsveranstaltung Wittgensteins ist ab 18.11 Uhr, Beginn 19.11 Uhr. Der Eintritt liegt auch in diesem Jahr bei 6 Euro.

„Nun heißt es wie jedes Jahr: Liebe Wittgensteiner, holt die Kostüme und wichtiger noch, die gute Laune aus dem Schrank und macht Euch auf den Weg in die Schützenhalle Erndtebrück“, heißt es in der Einladung der Karnevalisten.