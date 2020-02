Karsten Wolter Schirmherr des 32. Bad Berleburger Wollmarkts

Karsten Wolter, 1. Vorsitzender des Vereins Bad Berleburg Markt und Tourismus, ist Schirmherr des 32. Wollmarktes am Sonntag, 3. Mai, in der Bad Berleburger Kernstadt.

Der Bad Berleburger Apotheker stehe für Ehrenamt, für soziales Engagement, betont Heiner Trapp, 1. Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins Bad Berleburg – einer der Veranstalter des Traditionsmarktes neben dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der BLB-Tourismus GmbH. Wolter setze sich sowohl für Vereine ein, aber auch den Einzelhandel und den Tourismus. Er habe dazu beigetragen, die „Bad-Berleburg-Card“ als „Bonuspunkt Wittgenstein“ überall im Altkreis bekannt zu machen.

Verbundenheit zum Ausdruck gebracht

Mit alledem bringe Wolter „seine Verbundenheit zur Stadt Bad Berleburg und unserer Region in besonderem Maße zum Ausdruck“, heißt es in der Urkunde, mit der Trapp am Mittwoch offiziell die Schirmherrschaft an ihn übertrug.

„Ihr habt mich da schon überrascht“, bedankt sich Karsten Wolter bei der Veranstaltergemeinschaft. In einem „kurzen Blick zurück“ erinnert der neue Schirmherr daran, wie der heutige Verein Bad Berleburg Markt und Tourismus Mitte der 90er Jahre aus dem Verkehrs- und Heimatverein hervorgegangen sei – mit dem Ziel, dass sich Handel und Tourismus gegenseitig befruchten, so Wolter.

Professionalisierung im Tourismus

Und 2015 dann „die Professionalisierung im Tourismus-Bereich“ mit der BLB-Tourismus GmbH – und der Stadt Bad Berleburg, dem Verein „Bad Berleburg Markt und Tourismus“ sowie der Veranstaltungs-GmbH des Jugendfördervereins als deren Gesellschafter.

Damit sei nun auch die Organisation des Wollmarkts „vielfach verzahnt“, so Wolter weiter. Derzeit würden diverse Vereine und Organisationen angesprochen, die als Mitwirkende „zum Wollmarkt passen“. Mit Blick auf das Konzept für die 32. Ausgabe des Marktes kündigte Wolter an, dass Besucher ihn „noch authentischer erleben“ werden. „Wir wollen mehr Tradition und Wittgenstein zeigen“, ergänzt Heiner Trapp – etwa mit mehr Beteiligung durch regionale Erzeuger.

Ablösung für Ole Holde

Karsten Wolter löst als Schirmherr übrigens Ole Holde ab, Vorsitzender des „Berleburgklubben“ in der dänischen Partnerstadt Fredensborg.