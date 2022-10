Kaserne Erndtebrück: Neue Chefin nach Führungswechsel

Der Leiter der Einsatzgruppe des Einsatzführungsbereichs 2, Oberstleutnant Dirk Egger (M.), übergab die Führung der Einsatzunterstützungsstaffel 22 von Oberstleutnant Ralf E.(r.) an Hauptmann Ann-Katrin H. (l.)

Erndtebrück. Die Führung der Einsatzunterstützungsstaffel 22 in der Erndtebrücker Hachenbergkaserne geht in weibliche Hände über.

Erneut wechselte in diesen Oktobertagen Führungspersonal in der Erndtebrücker Hachenberg-Kaserne. Oberstleutnant Dirk Egger, Leiter der Einsatzgruppe des Einsatzführungsbereichs 2, übertrug die Führung der Einsatzunterstützungsstaffel 22 von Oberstleutnant Ralf E. an Hauptmann Ann-Katrin H. (Anm. der Redaktion: Aus Sicherheitsgründen dürfen die vollen Namen von deutschen Soldaten auch im Inland nicht mehr veröffentlicht werden).

„Die Einsatzunterstützungsstaffel 22 bildet mit den beiden Sensorzügen und allen Abgesetzten Technischen Zügen quasi den Motor bzw. den Antrieb der Einsatzgruppe und unseres Control and Reporting Centres und stellt damit den Betrieb sicher“, skizzierte Oberstleutnant Egger die Aufgaben der Staffel. Eine besondere Staffel, deren Führung wahrlich nicht einfach ist. Immerhin sorgen rund 300 Soldatinnen, Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die technische Einsatzbereitschaft der Anlagen in Erndtebrück und der zehn Radar- und Funkstellungen, die von der Ostsee bis auf die Schwäbische Alb verteilt sind.

Der scheidende Staffelchef bedankt sich für das Vertrauen in den letzten dreieinhalb Jahren Foto: Luftwaffe / WP

Oberstleutnant E. habe diese Aufgabe bestens erfüllt und stets Mittel und Wege gefunden auch den persönlichen Kontakt über diese großen Entfernungen zu halten, erklärte Egger und bedankte sich für diese Leistungen, bevor er das Kommando an die Nachfolgerin übergab: „Herr Oberstleutnant E., Sie haben all diese Herausforderungen stets mit Ruhe, Umsicht, Kompetenz und Führungswillen gemeistert! Hierfür danke ich Ihnen vielmals.“

Unterstützung durch ein starkes Team

„Dreieinhalb Jahre, die gefühlt wie im Fluge vorübergingen,“ so beschrieb der scheidende Chef im Rückblick seine Zeit in Erndtebrück.

Den Angehörigen seiner Staffel zollte er Respekt für die Bewältigung der vielfältigsten Aufgaben. „Sie haben mir, die Führung der Einheit stets leicht gemacht. Jeder einzelne von Ihnen hat innerhalb seines jeweiligen Aufgabenbereiches dazu beigetragen, dass wir unseren Auftrag im Rahmen der Gesamtaufgabe des Einsatzführungsbereiches 2, jederzeit erfüllt haben,“ betonte er seinen Dank bei seinen Abschiedsworten. Ralf E. wird künftig seinen Dienst am Standort Köln versehen, wo er wieder im Bereich des Personalmanagements tätig sein wird.

Die neue Chefin, Hauptmann Ann-Katrin H., hat Elektro- und Informationstechnik studiert und ihren bisherigen Dienst in Koblenz versehen. Mit Übernahme der Einsatzunterstützungsstaffel 22 kommt nun eine neue spannende Aufgabe auf sie zu, für die sie, nach den Worten von Oberstleutnant Egger, alle Voraussetzungen mitbringt. Ann-Katrin H. blickt hoffnungsfroh auf die neue Verwendung: „Ich freue mich auf diese Aufgabe, mit allen dazugehörigen Herausforderungen, aber auch Freuden und Höhepunkten, die die Zukunft bringen wird.“

