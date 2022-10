Kassiererin bei dreistem Zigaretten-Diebstahl weggeschubst

Mit einer detaillierten Personenbeschreibung geht die Polizei auf die Suche nach den Dieben, die in Bad Berleburg aktiv waren.

Bad Berleburg. Die Polizei fahndet nach besonders frechen Zigarettendieben, die am Samstag in Bad Berleburg Beute gemacht haben und rücksichtslos vorgingen.

Mehrere unbekannte Männer haben am Samstagvormittag, 8. Oktober, in Bad Berleburg Zigarettenschachteln aus einem Supermarkt in der Poststraße gestohlen. Zeugen war aufgefallen, wie die Täter gegen 10.40 Uhr im Bereich der Kasse einen mitgeführten Rucksack mit Diebesgut füllten. Nachdem sie durch eine 53-jährige Kassiererin angesprochen wurden, flüchteten die Männer. Dabei wurde die Frau zur Seite geschubst. Bei der Flucht ließen die Täter einen weiteren Rucksack mit Diebesgut zurück. Die Höhe der Tatbeute ist derzeit noch unbekannt.





Täterbeschreibung

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,65 Meter groß, Anfang bis Mitte 30 Jahre alt, schwarze Haare, Vollbart, dunkelgrüne Jacke, schwarze Basecap, Turnschuhe, beige-grüner Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02751/909-0.

