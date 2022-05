Kein Pflegebonus für Vamed-Klinik: Karl Lauterbach reagiert

Bad Berleburg. Trotz harter Arbeit gibt es für die Bad Berleburger Vamed Klinik keinen Pflegebonus. Gesundheitsminister Lauterbach reagiert – und enttäuscht.

Es sorgte für Aufsehen und Empörung, als es Anfang April hieß, dass die Pflegekräfte der Vamed Klinik in Bad Berleburg trotz harter Arbeit keinen Pflegebonus bekommen würden. In einem offenen Brief richtete sich damals der Betriebsrat an Politik und Öffentlichkeit, die Klinikleitung stellte sich hinter ihre Angestellten. Die Reaktionen aus der Politik enttäuschten den Betriebsrat jedoch zum größten Teil, teilt der Betriebsrat auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Bis zum Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ging die Beschwerde aus Bad Berleburg, der sich am 17. Mai auf den Brief per Mail über die heimische Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode beim Betriebsrat meldete.

„Herr Lauterbach erläuterte, dass die Coronaprämien ,für besondere Leistungen während der SARS-CoV2-Pandemie gezahlt werden sollen’. Weiter führt er aus, dass der Regelung die Annahme zugrunde liegt, dass besondere Leistungen in den Krankenhäusern erbracht wurden, die eben diese Mindestanforderungen an die Behandlung von SARS-CoV-2-Patienten erfüllen. Zudem würde sich die auszuzahlende Summe für die Einzelnen reduzieren, wäre eine größere Anzahl von Krankenhäusern bezugsberechtigt“, zitiert der Betriebsrat aus der E-Mail.

„Zwei Jahre angeblich nichts Besonderes geleistet“

„Wir werden diese Argumentation natürlich auch an unsere Mitarbeitenden weitergeben. Erläutern können und wollen wir dies aber nicht. Denn das würde bedeuten: Wir müssen unseren Kollegen und Kolleginnen sagen, dass sie in den letzten zwei Jahren angeblich nichts Besonderes geleistet haben. Es ist für uns unglaublich ärgerlich, dass in der Darstellung in der Öffentlichkeit nur von der Zahlung des Pflegbonus die Rede ist, nicht aber von den einschränkenden Kriterien und der indirekten Herabwürdigung der Arbeit derer, die die Kriterien eben nicht erfüllen (vor allem, wenn man mal im Internet forscht, wer alles eine Coronaprämie erhalten oder sich genehmigt hat)“, zeigt sich der Betriebsrat enttäuscht.

Enttäuschung auch über die gerade wiedergewählte heimische Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach: „Besonders schade finden wir das Schweigen von Frau Fuchs-Dreisbach. Sie ist nicht nur als ,unsere’ Landtagsabgeordnete eine ,Einheimische’, kennt also die Verhältnisse hier. Sie ist zudem (laut ihrer Homepage) Mitglied u. a. im Ausschuss für „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ und im „Parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie“, so der Betriebsrat in der Stellungnahme, der auf die Betriebsratssitzung am 18. Mai folgte.

Geht nicht darum, dass ein Geschäftsführer seiner ,Solidarität auch Tatenfolgen lässt’

Der Vertreter die Linken, Herr Thorsten Fischer, habe laut Mitteilung des Betriebsrats zwar in der Presse Stellung bezogen, allerdings „keinen Kontakt zu uns aufgenommen. Unserer Meinung nach sind seine Anmerkungen stark ideologisch geprägt. Es geht bei diesem Thema nicht darum, ob ein börsendotiertes Unternehmen in der Lage ist,einen Bonus zu zahlen. Es geht hier um ein Bundesgesetz und nicht darum, ob ein Geschäftsführer seiner ,Solidarität auch Tatenfolgen lässt’“.“

Jener Geschäftsführer, Elma Knoche, sei auch derjenige gewesen, der als erster auf den offenen Brief reagiert hatte: „Er signalisierte sofort Solidarität mit dem Ansinnen des Betriebsrats, so, wie es auch im offiziellen Statement (wir berichteten, Anm. d. Red.) formuliert wurde.“

Luiza Licin-Bode antwortet als erste aus der Politik

Von „offizieller“ Seite habe zunächst einzig Luiza Licina-Bode geantwortet: „Sie übermittelte uns über ihr Büro am 8. April ein Schreiben an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, in dem sie unsere Forderungen aufgriff und unterstütze und ihn um Anpassung der Kriterien für die Auszahlung des Pflegebonus aufforderte.“ Am 17. Mai folgte Post vom Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

„Neben einer allgemeinen Wertschätzung für die geleistete Arbeit wies Norbert Albrecht zum einen darauf hin, dass auch im ersten Jahr schon eine Coronaprämie (neben vielfältigen anderen Wertschätzungen) an Pflegekräfte ausgezahlt wurde, die ebenfalls auf einen bestimmten Personenkreisbegrenzt war (nur, weil es auch im ersten Pandemiejahr schon so gehandhabt wurde, heißt das nicht, dass es da okay war)“, so der Betriebsrat weiter. Im weiteren Verlauf des Schreibens habe Albrecht auf die Zuständigkeit des Bundes verwiesen, da es sich bei der geplanten Maßnahme um einen Bundesentwurf handle.

Der Betriebsrat der Vamed Klinik, bei dem vor Kurzem Neuwahlen durchgeführt worden waren, will dieses Thema in seinen kommenden Sitzungen besprechen und beraten, wie weiter mit dem Thema umgegangen werden soll: „Dies werden wir u. a. mit der Gewerkschaft ver.di besprechen und abstimmen.“

