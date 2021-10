Kein Weihnachtsmarkt in Feudingen: Dorfgemeinschaft sagt ab

Feudingen. Mit der Absage folgt die Dorfgemeinschaft anderen Ortschaften, die ihre Märkte ebenfalls abgesagt haben. Das sind die Gründe.

Der „Weihnachtsmarkt mit Herz“ rund um die malerische Kulisse der Gasse in Feudingen fällt aus. Das hat der Vorstand der Dorfgemeinschaft Feudingen nach intensiver Diskussion schweren Herzens beschlossen. „Letztlich waren wir uns einig, dass die immer noch vorherrschenden Auflagen wegen der Pandemie nur schwer umzusetzen sind“, so Vorsitzender Rolf Kaden. Zumal der Markt von mehreren Seiten her gesichert werden müsste und das Gedränge in der Gasse zu groß gewesen wäre.

Auch hätte die Dorfgemeinschaft für die Organisation weitaus mehr zeitlichen Vorlauf gebraucht. „Corona lässt aber leider keine sicheren Planungen zu“, so der Vorstand. Mit der Absage des Weihnachtsmarktes folgt die Dorfgemeinschaft anderen Ortschaften, die ihre Märkte ebenfalls abgesagt haben.

Die Dorfgemeinschaft Feudingen gibt außerdem bekannt, dass sie nicht die Regie über den Martinszug des AWO-Kindergartens übernimmt, wie viele Eltern im Dorf gehofft hatten. Nachdem sich der Kindergarten für eine interne Variante eines Laternenfests entschieden hatte, wollte sich die Dorfgemeinschaft nicht einmischen.

