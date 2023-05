Keine WeihnachtsZeitreise mehr in Bad Berleburg

Chapeau Claque Rouge: Das Feuertheater zog viele Gäste der WeihnachtsZeitreise in 2018 in ihren Bann.

Bad Berleburg. „Die WeihnachtsZeitreise in der bisherigen Form ist aktuell nicht mehr durchführbar.“: Das sind die Gründe – und die Alternativen.

Langsam aber sicher bahnt sich die warme Jahreszeit ihren Weg – der Sommer naht. Genau der richtige Zeitpunkt, um die Vorbereitungen für die Aktivitäten rund um das Weihnachtsfest in der Stadt der Dörfer zu planen. Nach einer längeren Pause in der Kernstadt – den Weihnachtstreff auf dem Bad Berleburger Marktplatz ausgenommen – wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr mit einem neuen Konzept die Adventszeit in Bad Berleburg planen. „Die Weihnachtszeitreise war ein großer Publikumsmagnet, der viele Jahre große Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus hatte. In den vergangenen Jahren musste die Veranstaltung pausieren – und die Rahmenbedingungen haben sich deutlich geändert“, erklärte Bernd Fuhrmann nach einem gemeinsamen Arbeitsgespräch der Veranstaltergemeinschaft. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg ergänzt: „Klar ist schon jetzt: Wir werden auch künftig in unserer Stadt der Dörfer für viel Weihnachtsglanz und Vorfreude in dieser besonderen Zeit sorgen – für alle Menschen, auch in unseren Ortschaften.“

In der Kernstadt wird es die bisherige WeihnachtsZeitreise nicht mehr geben. „Es ist sehr schade, dass wir das Format in der bisherigen Form nicht weiterführen können. Alle Beteiligten haben alles darangesetzt, die WeihnachtsZeitreise fortzuführen – das ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen leider nicht möglich“, erklärte Bernd Fuhrmann, der diese Entscheidung – ebenso wie der 1. Beigeordnete der Stadt Bad Berleburg, Volker Sonneborn – sehr bedauerte.

Punktuelle Angebote in der Adventszeit

Die Rahmenbedingungen und damit verbunden hohe organisatorische Hürden machen die Ausrichtung auf ehrenamtlicher Basis in der bisherigen Größenordnung derzeit nicht möglich. „Uns war es aber wichtig, dass wir ein neues Konzept präsentieren können. Damit wollen wir auch künftig für die richtige Stimmung in der Vorweihnachtszeit sorgen“, betonte Bernd Fuhrmann, dem es ein großes Anliegen war, ein neues Format gemeinsam mit der Veranstaltergemeinschaft zu entwickeln. Künftig ist eine Lichtertour sowie punktuelle Angebote in der Adventszeit über Vereine und die Gastronomie geplant. Dazu soll in diesem Jahr ein Beleuchtungskonzept zur Weihnachtszeit erarbeitet werden, dass punktuell bereits in diesem und final ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden soll.

WeihnachtsZeitreise im Jahr 2018: Die Veranstaltung war bei vielen Menschen sehr beliebt. Foto: Hans Peter Kehrle

Mit dem neuen Konzept wollen die Verantwortlichen auf geänderte Rahmenbedingungen für Veranstaltungen dieser Größenordnung eingehen und dabei zugleich veränderte Bedarfe berücksichtigen. „In vielen Ortschaften unserer Stadt der Dörfer gibt es tolle Weihnachtsmärkte, die eine Vielzahl von Menschen anziehen. Wie auch beim mobilen Regio-Markt ,Heimat schmecken‘ zeigt sich dabei, dass diese dezentralen Konzepte gut ankommen – und genau deshalb wollen wir sie weiterhin stärken“, so die Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft unisono. Und weiter: „Die WeihnachtsZeitreise in der bisherigen Form ist aktuell nicht mehr durchführbar. Nun gilt es, in der Kernstadt neben der Lichtertour neue Ideen und Initiativen in der Weihnachtszeit zu fördern. Dies bietet neue Chancen.“ Der Veranstaltergemeinschaft gehören neben der Stadt Bad Berleburg sowie der Stadtjugendpflege auch die BLB-Tourismus GmbH, der Jugendförderverein Bad Berleburg und das fürstliche Haus mit der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer an. Bislang zählte auch der Grünewalder Strief dazu. Dieser war aber bereits im Vorjahr aus der Veranstaltergemeinschaft ausgestiegen.

Das Beleuchtungskonzept

Klare Unterstützung für das neue Konzept in der Kernstadt erhalten die Verantwortlichen daher auch weiterhin von der fürstlichen Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer. Denn auch künftig soll Schloss Berleburg das zentrale Element in der Kernstadt zur Adventszeit sein. „Um für die richtige Atmosphäre zu sorgen, wollen wir unser Beleuchtungskonzept weiterentwickeln und weiter ergänzen“, erklärten Prinzessin Carina und Prinz Gustav.

Derzeit arbeiten die Verantwortlichen daher auch an einem ergänzenden Beleuchtungskonzept für den angrenzenden Goetheplatz, wo künftig eine After-Work-Veranstaltung im Advent stattfinden soll. Dabei wollen die Verantwortlichen auf Regionalität setzen und insbesondere Gastronomen ins Geschehen einbinden. Alle Interessierten und Initiativen haben die Möglichkeit, sich in die Gestaltung der Adventszeit in Bad Berleburg einzubringen. Weitere Informationen dazu gibt es bei der BLB-Tourismus GmbH im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg.

