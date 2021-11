Kiel-Konzert in Puderbach: Mit geliehener Geige aufgetreten

Puderbach. Beim Musikabend zum 200. Geburtstag des Puderbacher Kompositionslehrers Friedrich Kiel musste sich Ulrich von Wrochem ein wenig umorientieren.

Nach dem Konzert zum 200. Geburtstag von Friedrich Kiel (1821-1885), Komponist und Kompositionslehrer aus Puderbach, strahlt Musiker Ulrich von Wrochem: Der 77-jährige Bratschist aus Hannover hat es bei dem Abend in der evangelischen Kirche von Kiels Geburtsort geschafft, Stücke von Bach und Reger für Viola auf einer ihm völlig fremden Geige zu spielen – und das ist gar nicht so einfach.

Das Konzert

Das Konzert mit von Wrochem und dem Bad Berleburger Kantor Hartmut Weidt an der Orgel gruppierte sich gewissermaßen um den Puderbacher Komponisten und Kompositionslehrers herum.

Der Kern

Der Kern: „Zwölf Übungsstücke für die Orgel“, so Weidt – „das hat Kiel so geschrieben“, und zwar über die Tonleiter, erklärt der Kantor. Dies bedeutet: In jedem Stück komme die Tonleiter irgendwie vor – „entweder in der Melodie-Stimme oder im Bass, im Orgel-Pedal. Einmal die Tonleiter aufwärts und wieder ab“. Und „die anderen Stimmen umranken die Tonleiter-Stimme“. Eigentlich kurze Klavierstücke im Übrigen, ergänzt Ulrich von Wrochem, die Kiel geschrieben habe, als er schon in Berlin gewesen sei an der Hochschule für Musik.

Die Einflüsse

Blick auf die Puderbacher Kirche. Sie ist auch immer wieder Veranstaltungsort für Konzerte. Foto: Peter Kehrle

Von Wrochem, ehemaliger Solo-Bratschist der Mailänder Scala, nennt Kiel von der Stilrichtung her einen Frühromantiker. Und die Werke von Johann Sebastian Bach hätten den Kompositionsstil Friedrich Kiels maßgeblich beeinflusst. Beispiel: die 3. Suite von Bach in C-Dur, „die mit ihrer Lebhaftigkeit und ihrer Originalität unglaublich besticht“, findet von Wrochem. Und er versuche, das so zu spielen, dass es nicht nur lebendig ist, sondern dass man die Konstruktionsweise, wie Bach das geschrieben habe, auch verstehe.

Die Tradition

Und dann spielt der Bratschist beim Puderbacher Konzert noch ein Stück von Max Reger, der ja auch in der Bach-Tradition stehe, ein Spätromantiker sei – und der am Ende seines Lebens mehrere Suiten geschrieben habe, die „so eine gewisse Symmetrie in sich“ hätten, „wie man sie aus der Zeit des Jugendstils auch kenne. Zwar seien Vergleiche mit der Architektur immer schwer, doch seien in der Musik Regers „Elemente dieser Gradlinigkeit des Jugendstils zu finden“.

Die Geige

Fürs Konzert benutzte von Wrochem eine Geige aus Puderbach als Leihgabe, ein über 300 Jahre altes Instrument des italienischen Geigenbauers Lorenzo Storioni aus dem 18. Jahrhundert. „Ich habe diese Geige heute zum ersten Mal gespielt“, bekennt von Wrochem im Gespräch mit unserer Redaktion – und es war eine große Umstellung. Aber ich freue mich, dass ich das geschafft habe – dass die Finger so gefolgt sind wie ein Pferd, das sich an den Reiter anpasst.“ Von Wrochem selbst spielt normalerweise ein Ins­trument von 1700, das also noch viel älter sei – und so groß, „dass es ganz schwer ist, mit den Fingern die Abstände zu meistern“.

Der Komponist

Friedrich Kiel – geboren am 8. Oktober 1821 in Puderbach, gestorben am 13. September 1885 in Berlin – war ein deutscher Komponist der Romantik und Musikpädagoge. Er war ferner einer der angesehensten Kompositionslehrer seiner Zeit und gehörte zu den herausragenden Komponisten der Generation zwischen Robert Schumann und Johannes Brahms.

