Kindeswohlgefährdung in Siegen-Wittgenstein auf Höchststand

Siegen-Wittgenstein. Im Kreis hat sich die Zahl der Verfahren wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung seit 2015 mehr als verdoppelt.

56. 914-mal haben Jugendämter im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihres Schutzauftrags eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen. Das waren 2,8 Prozent mehr als 2021. Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist die Zahl auf einem Höchststand.

Die Zahl der Verfahren von Gefährdungseinschätzungen in NRW ist damit mehr als doppelt so hoch (+102,7 Prozent) wie 2012, dem Jahr, in dem die Aufzeichnungen zu dieser Statistik begannen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, wurde im Jahr 2022 bei 14,3 Prozent der Verfahren (8.149) eine akute Gefährdung des Kindeswohls und bei 11,0 Prozent der Einschätzungen eine latente Gefährdung ermittelt (6 262 Fälle). Bei einer latenten Gefährdung lässt sich die gegenwärtige Gefahr nicht eindeutig feststellen. In 19.670 Fällen (34,6 Prozent) wurde zwar keine Kindeswohlgefährdung, aber ein Hilfebedarf festgestellt. In 22.833 Verdachtsfällen (40,1 Prozent) lag weder eine Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfebedarf vor.

Die Fälle im Kreis

Im Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich die Zahl im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt. 2015 gab es laut IT NRW 452 Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls – 2021 waren es 1199 Verfahren. In 158 Fällen handelte es sich dabei um eine akute Kindeswohlgefährdung – 2015 lag dieser Wert bei 87.

Latente und akute Kindeswohlgefährdungen wurden im Jahr 2022 von den nordrhein-westfälischen Jugendämtern in 14.411 Fällen festgestellt. Mädchen (in 7265 Verfahren) und Jungen (in 7146 Verfahren waren dabei annähernd gleich häufig betroffen. Vernachlässigungen (7646 Verfahren) waren mit einem Anteil von 41,8 Prozent das häufigste Anzeichen bei der Gefährdung der Kinder. Psychische Misshandlungen (28,8 Prozent; 5260 Verfahren) waren das zweithäufigste Anzeichen gefolgt von körperlicher Misshandlung (24,0 Prozent; 4397 Verfahren).

Hinweise auf sexuelle Gewalt waren bei 985 Kindeswohlgefährdungen ursächlich (5,4 Prozent). Bei Mädchen (643 Verfahren) gab es fast doppelt so häufig Anzeichen auf sexuelle Gewalt wie bei Jungen (342 Verfahren).

Die Jugendämter NRW gingen den meisten Verfahren (17.213) auf Grund von Hinweisen von Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften nach. Insgesamt geben Mädchen etwa doppelt so häufig selbst den Hinweis auf ihre Gefährdung (Mädchen in 696 Verfahren, Jungen in 344 Verfahren).

