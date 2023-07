Kirmes in Niederlaasphe: Drei Tage Party und Livemusik

Niederlaasphe. Die erste Zeltkirmes seit 2019 steht kurz bevor: Alle Infos zu Tickets, Bands und dem Rahmenprogramm am Festwochenende.

Die Burschenschaft Schreiber 1902 Niederlaasphe heißt auch in diesem Jahr alle Gäste aus Nah und Fern auf ihrer Kirmes willkommen und freut sich an den drei Festtagen auf viele Besucher. Die 121. Kirmes in Niederlaasphe findet von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, im Festzelt auf der Festwiese hinter dem Sportplatz statt.

Nachdem im vergangenen Jahr eine „Open-Air-Kirmes“ veranstaltet wurde, steht nun die erste Zeltkirmes seit 2019 an, die die Maiden und Burschen aus Niederlaasphe mit großer Freude erwarten. Nach einigen Jahren, in denen die traditionelle Zeltkirmes nicht ausgetragen werden konnte, wird das Fest wieder in gewohnter Art stattfinden. „Die Organisation der Kirmes beschäftigt uns schon seit Ende des letzten Jahres“, berichtet die Vorsitzende Sandra Wipper. „Wir möchten schließlich jedem Gast ein unvergessliches Fest bereiten, das lange in Erinnerung bleibt.“

Rock- und Pop-Abend

Am Freitag lädt die Burschenschaft zunächst zum Rock- und Pop-Abend mit der beliebten Coverband „EVE“. Eintrittskarten für das Event können im Vorverkauf in der Niederlassung der Sparkasse Wittgenstein in Bad Laasphe sowie beim Verein erworben werden. Zudem wird es eine Abendkasse geben. Für den Ausschank sorgen an diesem Abend der Kultur- und Heimatverein Niederlaasphe sowie die SPD Bad Laasphe. Am Kirmessamstag findet in der Dorfmitte ein Platzkonzert mit dem Spielmannszug „SG Bad Laasphe/Niederlaasphe“ statt.

Das Konzert beginnt bei Getränken der ortsansässigen Brauerei Bosch bereits um 17 Uhr. Im Anschluss werden ab 18 Uhr die befreundeten Burschen- und Mädchenschaften aus der Region am Festzug in Richtung Festzelt teilnehmen, in dem die Kirmes schließlich traditionell um 19.02 Uhr durch die Ortsvorsteherin Waltraud Schäfer eröffnet wird. Im Anschluss sorgt die Partyband „Noise“ für Stimmung. Unterstützt werden die Maiden und Burschen am Kirmessamstag durch die Altburschenschaft aus Niederlaasphe.

Kinderschminken und Hüpfburg

Den Ausklang des Festwochenendes bildet der Kirmessonntag mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr sowie einem Rahmenprogramm für Jung und Alt, welches musikalisch durch die „Original Oberlahntaler Musikanten“ abgerundet wird. Für die kleinen Festgäste wird es neben Waffeln und weiteren Speisen, welche durch den Förderverein der Städtischen Grundschule Niederlaasphe bereitgestellt werden, auch eine Hüpfburg und Kinderschminken geben.

Darüber hinaus finden im Laufe des Tages die „Taufe“ der Neueintritte in der Lahn sowie das traditionelle Stafetten-Trinken statt. Für das leibliche Wohl sorgt über das komplette Fest Ulrich Schmidt mit seinem Team von „Wild und mehr“. „Die Organisation solch eines Festes beansprucht viel Zeit und nicht nur die der Burschen und Maiden“, verrät die 1. Vorsitzende. „Zum Glück können wir uns jedes Jahr auf die Hilfe unserer Ortsvorsteherin, der Vereine im Dorf und der Familien unserer Mitglieder verlassen.“

