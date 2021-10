Kinderbetreuung Kita „Blauland“ in Raumland erneuert ihr Gütesiegel

Das Team des Familienzentrums blickt auf ein herausforderndes Prüfungsjahr zurück und hat jetzt Grund zu feiern.

Raumland. Gute Nachrichten für das Familienzentrum „Blauland“ in Raumland. Die Einrichtung hat das Gütesiegel vom Land NRW bereits zum vierten Mal verliehen bekommen und darf sich für vier weitere Jahre Familienzentrum nennen. Bei der Qualitätsprüfung durch das Institut PädQuis wurde das Siegel vor kurzem verliehen.

Das Team des Familienzentrums blickt auf ein herausforderndes Prüfungsjahr zurück. Nicht nur die Corona-Situation, sondern auch die neuen Kriterien des Gütesiegels stellte das Teams vor vielfältige Aufgaben. Seit Bestehen der Kindertagesstätte „Blauland“ ist ein Schwerpunkt der Arbeit, die Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Lange Regelöffnungszeit ist entscheidend

Das Familienzentrum „Blauland" erhält erneut das begehrte Gütesiegel. Foto: KITA Blauland / Kita Blauland

Dieser Aspekt spielte auch bei der Rezertifizierung eine wesentliche Rolle. Eine lange Regelöffnungszeit von 55 Stunden pro Woche, zeitsensible Angebotsgestaltung, ein individuelles Eingewöhnungskonzept und die Möglichkeit zur Notfallbetreuung sind nur einige Beispiele dafür, was berufstätigen Eltern angeboten wird. Aber auch Erziehungspartnerschaft, das heißt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und vielfältige Beratungsangebote zeichnen das Familienzentrum aus. An vielen Angeboten können auch Kinder und Erwachsene aus dem Sozialraum teilnehmen, beispielsweise an einer Musikschulgruppe, einem Sportkurs oder der kürzlich gegründeten Babykrabbelgruppe.

Wer mehr über das Familienzentrum „Blauland“ erfahren möchte, wendet sich 02751/51927 oder per E-Mail, info@kita-blauland de. an die Leitung Birte Freudenberg.

