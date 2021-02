Kita Farbklecks bastelt Sorgenfresserchen für die Kinder

Jedes Kind kann etwas malen oder einen Brief schreiben, der dann in der Kita abgegeben und in das Sorgenfresserchen gesteckt wird.

Bad Laasphe „Corona ist ein schwarz-roter Virus mit Stacheln und macht krank. Ich habe Angst, dass zu Hause jemand krank wird und stirbt.“ Diese Aussage machte ein Kind im Stuhlkreis in der Kita Farbklecks in Bad Laasphe und brachte die Erzieherinnen auf eine Idee. Damit die Kinder jederzeit ihre Sorgen, Ängste und Fragen bezüglich des Corona-Virus mitteilen können, haben die Mitarbeiterinnen der Kita für jedes Kind ein Sorgenfresserchen aus Waschlappen gebastelt.

Jedes Kind hat so die Möglichkeit, etwas zu malen oder gemeinsam mit Mama oder Papa einen Brief zu schreiben, der dann in der Kita abgegeben wird und in das Sorgenfresserchen gesteckt wird – in der Hoffnung, dass der Alltag ein wenig erträglicher wird. Außerdem verlieren die Erzieherinnen so den Kontakt zu Kindern und Eltern nicht. Und sie hoffen, dass alle gesund bleiben und sich bald wiedersehen.