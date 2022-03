Klangschmiede Wittgenstein freut sich auf den 7. Mai

Wie schon im Jahr 2020 war auch das Vereinsleben im Jahr 2021 geprägt von der Corona-Pandemie. Aber es gibt positive Zeichen für die Zukunft.

Sassenhausen. Der gemischte Chor „Klangschmiede Wittgenstein“ hat in Sassenhausen Bilanz des zweiten von der Pandemie geprägten Jahres gezogen. Vorsitzende Gabi Mengel begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern, sowie beim gesamten Vorstand, für die sehr gute Zusammenarbeit in außergewöhnlichen Zeiten.

Rückblick

Im Geschäftsbericht konnte Lothar Dickel, in Vertretung für Schriftführerin Sabine Schütz, auf ein schwieriges Jahr 2021 zurückblicken. Wie schon im Jahr 2020 war auch das Vereinsleben im Jahr 2021 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Chor nahm seine Probentätigkeit erst im September wieder auf, nachdem im August die Jahreshauptversammlung 2021 stattfinden konnte. Zeitgleich ergaben sich weitreichende Veränderungen in der Vereinsstruktur: Die langjährige Vorsitzende Carolien Treude konnte den Staffelstab an Gabi Mengel übergeben und außerdem beendete der Chorleiter Kai Uwe Schöler aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit bei der Klangschmiede Wittgenstein. Nach kurzer Vakanz, in der Mitsänger Helmut Krumm die Chorleitung kommissarisch übernahm, konnte der Vorstand die Erndtebrücker Chorleiterin Kathrin Hackler für die Arbeit mit der Klangschmiede Wittgenstein gewinnen. Unter ihrer Leitung freuen sich die Sängerinnen und Sänger auf interessante Proben, erfolgreiche Auftritte und insgesamt auf musikalisches „Neuland“.

Ausblick

In diesen Zusammenhang gehört die Teilnahme der Klangschmiede Wittgenstein am Freundschaftssingen des MGV „Einigkeit“ Rinthe am 7. Mai. Alle Sängerinnen und Sänger freuen sich darauf, noch einmal die Möglichkeit zu haben, vor einem Publikum aufzutreten und einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu verbringen.

Außerdem hat der Chor im April ein Chorwochenende in Langenei geplant, wo viel Zeit zur Verfügung steht, mit der neuen Chorleiterin zusammen, die musikalischen Schwerpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit zu erarbeiten.

Ebenso wichtig ist natürlich auch das gemütliche Beisammensein in diesem Rahmen – waren doch die diesbezüglichen Gelegenheiten in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie äußerst selten. In seinem Bericht konnte Kassierer Horst Mengel einen durchaus erfreulichen Kassenstand bekannt geben.

Vorstandswahlen

Bei den Vorstandswahlen wurde Markus Wied als 2. Vorsitzender und Horst Mengel als Kassierer wieder gewählt. Beide nahmen die Wahl an. Die Notenwartin Wilma Sonneborn stand nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Marion Vorbau wurde als neue Notenwartin vorgeschlagen und anschließend auch gewählt.

Die Vorsitzende Gabi Mengel bedankte sich bei Wilma Sonneborn für ihre langjährige zuverlässige Arbeit im Vorstand und überreichte Blumen und ein Geschenk. Für den ausscheidenden Kassenprüfer Heinz Stöckmann wurde Anette Rothenpieler von den Mitgliedern neu gewählt.

Aus den Reihen der Mitglieder wurde angeregt, die traditionellen Veranstaltungen aus dem dörflichen Gemeinschaftsleben, wieder aufleben zu lassen. Dieser Vorschlag fand große Zustimmung. Die Klangschmiede Wittgenstein ist offen für alle Menschen in Wittgenstein, die in ihrer Freizeit gerne singen möchten. Für weitergehende Informationen sei die Webseite des Chores empfohlen.

Ehrungen

Vorsitzende Gabi Mengel freute sich, folgenden Personen für langjährige Mitgliedschaften zu danken und Präsente und Urkunden zu überreichen: Heinz Stöckmann für 50 Jahre Mitgliedschaft – davon die meisten Jahre als aktiver Sänger – außerdem Walter Schröter für 40 Jahre und Dieter Bald für 25 Jahre treue Mitgliedschaft.

