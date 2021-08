Klangschmiede Wittgenstein wählt neue Vorsitzende

Weidenhausen. Die bisherige Vorsitzende Carolien Treude legt ihr Amt nach 17 Jahren ab. Gabi Mengel übernimmt ihre Aufgaben als neue Vorsitzende.

Die Jahreshauptversammlung der Klangschmiede Wittgenstein fand nun in „Steffes Hof“ in Weidenhausen statt. Die Vorsitzende Carolien Treude bedankte sich bei allen und ausdrücklich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit in den Jahren 2020 und 2021. Coronabedingt konnte die Versammlung nicht wie gewohnt im Februar stattfinden. Ebenfalls coronabedingt war die letzte Chorprobe im Oktober 2020.

Rückblick

In ihrem Geschäftsbericht blickte Schriftführerin Sabine Schütz auf das vergangene und das laufende Jahr und konnte leider von fast gar keinen Aktivitäten des Chores berichten. Der Start der Klangschmiede Wittgenstein im Februar 2020 stand unter einem sehr ungünstigen Stern. Nach einer „Offenen Chorprobe“ im März musste die Singetätigkeit eingestellt werden.

Einige Chorproben unter freiem Himmel im Sommer und wenige Chorproben im Herbst in kleinen Gruppen im WTS waren die einzigen Singe-Aktivitäten, von denen Sabine Schütz berichten konnte.

Wahlen

Der Chor wird im September wieder anfangen zu proben. Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Bei den Wahlen stand eine große Veränderung bevor: Die bisherige Vorsitzende Carolien Treude stellte ihr Amt nach 17 Jahren zur Verfügung. Der 2. Vorsitzende Markus Wied bedankte sich im Namen aller für ihre engagierte Tätigkeit. In ihre Amtszeit fielen drei Meisterchortitel des Chores in den Jahren 2009, 2014 und 2019 – alle noch erreicht mit dem Gesangverein „1952“ Balde-Melbach – dem Vorgängerchor der Klangschmiede Wittgenstein. Auch das menschliche Miteinander war Treude ein besonders Anliegen, was sie in all den Jahren durch zahlreiche Aktivitäten wie Dorffeste, Wanderungen und Ausflüge gefördert hat. Gabi Mengel wurde als neue Vorsitzende gewählt.

Horst Mengel wurde zum 1. Kassierer gewählt, Peter Roth in seinem Amt als 2. Kassierer bestätigt. Neuer Kassenprüferin wurde Reinhild Saßmannshausen.

Ehrungen

Carolien Treude freute sich sehr, einige Mitglieder ehren zu können. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt in Abwesenheit Werner Hirschhäuser eine Urkunde. Ebenfalls eine Urkunde und ein Geschenk bekam Lothar Dickel für 25 Jahre Vorstandsarbeit im GV Balde-Melbach und in der Klangschmiede Wittgenstein.

Mehr Infos unter www.klangschmiede-wittgenstein.de.

