KLEAtiv: Wo Kreativität auf Handwerk trifft

Berghausen Lea Spies aus Berghausen erfüllt sich mit 'Kleativ' einen Traum und bietet seit kurzem kreative Deko im eigenen Verkaufshäuschen an.

Der erste Monat des Jahres ist um und in manchen Orten wird bereits fleißig an den Vorbereitungen für die ersten Frühlingsmärkte und -ausstellungen gearbeitet. Eine, die sich für die Zukunft ebenfalls vorstellen könnte, auf einem solchen Markt auszustellen, ist Lea Spies aus Berghausen. Kreativität bedeutet für die 33-Jährige, sich zu entfalten, die eigenen Ideen umzusetzen und zu entspannen - allein und auch gemeinsam mit ihrer Familie. Denn: Kreativität wird bei ihnen großgeschrieben. „Schon als kleines Kind war ich gern kreativ. Ich habe es geliebt zu basteln“, sagt die 33-Jährige mit einem Lächeln. Und auch als Erwachsene liebt sie es, Dinge selbst herzustellen und dabei Alltägliches mit einzubeziehen. In den vergangenen Monaten und Jahren sind so unter anderem individuelle Deko-Artikel entstanden. Einige von ihnen gibt es jetzt auch zu kaufen. Seit wenigen Wochen steht auf dem Grundstück der Familie (Unter der Hohen Fuhrt 10) ein kleines, liebevoll gestaltetes Verkaufshäuschen. Mit dem hat sich die junge Mutter von zwei Kindern einen Traum erfüllt.

Wenn Lea Spies ans kreative Werkeln denkt, dann denkt sie auch an die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie. „Meine große Tochter ist auch schon sehr kreativ und hat ihren eigenen Basteltisch“, sagt die Berghäuserin. „Wir sitzen aber auch oft gemeinsam am großen Tisch und genießen die Zeit.“ Für die junge Mutter eine sehr intensive und wichtige Zeit mit der Familie. „Manchmal arbeite ich aber auch abends an neuen Projekten, wenn die Kinder im Bett sind.“ Dann könne sie abschalten und zur Ruhe kommen. Verschiedene Figuren, Kerzenhalter und weitere Elemente hat sie bereits geschaffen - und so auch viele Freunde und Familienmitglieder glücklich gemacht. „Ich habe mir schon immer viele Gedanken darüber gemacht, was den einzelnen Menschen gefallen könnte. Ich möchte etwas für Seele und Herz. Ich muss es fühlen können“, sagt Spies.

Der Denker: Eines der Lieblingsformen von Lea Spies. Foto: Ramona Richter / WP

Vor einem Jahr in etwa kam dann die Idee auf, einige ihrer Werke in einem Verkaufshäuschen zu verkaufen. Im Herbst 2023 wurden die Pläne konkreter. „Ich dachte mir: wenn nicht jetzt - wann dann? Hinterher bereue ich es, dass ich es nicht gewagt habe.“ Und so kam es, dass das Häuschen den Weg nach Berghausen fand, wo es farblich noch umgestaltet wurde und nun von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. „Trau dich - öffne mich“, steht auf den Türen geschrieben. Das Häuschen selbst ist mit einem Bewegungsmelder beleuchtet. Im Inneren des Häuschens finden Kunden alle Informationen zum Kauf und zu den Bezahlungsmöglichkeiten (bar/paypal).

Die Waren im Verkaufshäuschen variieren saisonal. Foto: Ramona Richter / WP

Dort findet sich zudem eine große Auswahl an Deko-Artikeln, die saisonal wechseln - aber auch individuelle Wünsche sind auf Nachfrage möglich. „Auch können die Produkte personalisiert werden“, sagt Lea Spies, die auf Social Media einen Einblick in ihre Arbeiten gibt. Auf Instagram und Facebook kann man die junge Berghäuserin auch kontaktieren. Der Name? KLEAtiv - ein Mix aus Kreativ und ihrem Vornamen. „Mein Mann sagte eines Tages, als es um die Suche nach einem passenden Namen ging: ,Mach doch etwas mit Kreativ.‘ Ich habe Kleativ verstanden und sofort gedacht: Das ist es“, sagt sie. Der Name war somit gefunden.

Und Ideen für weitere kreative Projekte sind einige vorhanden. „Oft begegnen mir im Alltag Dinge, die ich mit einbeziehen oder verschönern möchte“, sagt sie. Eine ihrer aktuellen Lieblingsformen, die sie selbst hergestellt hat, ist der sogenannte Denker - eine filigrane, schlichte Figur. Was bei den Kunden derzeit am beliebtesten ist, sei jedoch schwer zu sagen. „Das ist wirklich bunt gemischt“, sagt Spies, die vor der Eröffnung ihres Ladens ein wenig aufgeregt war. „Ich wollte wissen, wie das kleine Häuschen bei den Menschen ankommt. Wir haben hier ja auch viele Spaziergänger. Es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn jemand vorbeikommt und das Verkaufshäuschen öffnet.“

Apropos: In Wittgenstein finden sich mittlerweile einige individuelle Verkaufshäuschen und kreative Werkstätten, die unsere Redaktion bereits vorstellte. Die Artikel hierzu finden Sie auf wp.de/wittgenstein.

