Kleiderspenden zerstört: Erneut Vandalismus in Erndtebrück

Erndtebrück. Die Kleidung, die in Erndtebrück ursprünglich für Flutopfer gesammelt wurde, wurde jetzt gleich zwei Mal das Ziel von Vandalismus.

Schon wieder Vandalismus in Erndtebrück, der die Gemüter erhitzt: Vor kurzem war es noch die Zerstörungswut im nigelnagelneuen Ederauenpark (wir berichteten), jetzt wurde ein Container voll gespendeter Kleidung, der bald auf die Reise gehen sollte, aufgebrochen und der Inhalt wahllos aus den Kartons heraus gezerrt – und zwar gleich zwei Mal.

„Das ist das Ergebnis von Vandalismus auf dem Schulhof der Hauptschule in Erndtebrück. Hier haben am Wochenende Randalierer den abgeschlossenen Auflieger mit Kleidung ausgeräumt und auf dem Schulhof verteilt. Vielen Dank für diese Aktion! Kleidung, die gespendet wurde, ist jetzt unbrauchbar“, kommentiert Karl Ludwig Völkel die Fotos des Geschehens, die er auf Facebook gestellt hat.

Kleidersammlung für Flutopfer

Der Container stand noch nicht lange an diesem Ort, erklärt Völkel im Gespräch: „Das war Kleidung, die im Ort ursprünglich für die Flutopfer gesammelt wurde. Der Container wurde am Donnerstag auf dem Schulhof abgestellt und dann befüllt und abgeschlossen.“

Lesen Sie auch:Unbekannte randalieren im neuen Ederauenpark

Am Wochenende dann haben sich Unbekannte an dem Container zu schaffen gemacht, brachen das Schloss auf und ließen ihrer Zerstörungswut im Inneren freien Lauf. „Da hat sich niemand an der Kleidung bedient, das ist deutlich. Da wurden einfach Kartons aufgerissen und die Kleidung wahllos herausgezerrt“, berichtet Völkel. Diese Kleidung lag auch auf dem Boden vor dem Container.

Wahllos haben Unbekannte gleich zwei Mal den Lkw-Auflieder geöffnet, Kartons aufgerissen und Kleidung wild verteilt. Foto: Privat / WP

Container zwei Mal angesteuert

Und die Aktion beschränkte sich nicht nur auf das Wochenende, denn in der Nacht auf Dienstag kamen die Vandalen scheinbar zurück. „Als wir erneut dort waren haben wir gesehen, dass sie erneut da dran waren. Vielleicht haben sie sich über den Facebook-Post geärgert.“ Deutlich sei dabei jedoch, dass die Aktion gezielt ablief.

Lesen Sie auch:Wittgensteiner spenden Tonnen an Hilfsgütern für Flutopfer

Die Polizei sei bereits informiert, macht Völkel deutlich. „Sie wollen jetzt auch verstärkt Kontrollen fahren.“ Dennoch sind Hinweise von möglichen Zeugen zu den Tätern oder dem Tathergang erbten. Zusammen mit der Bundeswehr soll nun die Kleidung eingesammelt und eingelagert werden, in der Hoffnung, dass noch einige Kleidungsstücke gerettet werden können. Ob diese jetzt überhaupt noch gespendet werden können, müsse dann genau überprüft werden.

Facebooknutzer sehen „ernsthaftes Problem“

In den sozialen Medien regt sich indes schnell Unmut über den Vandalismus, der nicht nur das Ehrenamt sondern auch die Spendenbereitschaft der Erndtebücker mit Füßen tritt. „Unsere Gesellschaft verroht immer mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist zum Verzweifeln. Im Rosengarten die Bücher, im neuen Park die Beschädigungen, in Hilchenbach am Wochenende die Schützenhalle mit Musikinstrumenten der Philharmonie: Es häuft sich“, stellt ein Facebooknutzer in den Kommentaren fest.

„Vielleicht werden ja bald noch mehr wach und erkennen, dass Erndtebrück ein ernsthaftes Problem hat“, so ein anderer. Ganz so weit will Karl Ludwig Völkel aber nicht gehen, das Problem sei zumindest nicht neu: „So etwas hat es hier leider immer wieder mal gegeben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein