Kleinlaster kippt bei Schameder: Fahrer wird schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und eine längere Vollsperrung der B 62 zwischen Erndtebrück und Schameder sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagnachmittag.

Laut Aussage der Polizei ist der Fahrer eines Kleinlasters in Richtung Leimstruth unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallt er mit der linken Vorderseite gegen einen Baum am Straßenrand. Dann kippt das Fahrzeug auf die Fahrbahn und bleibt auf der Beifahrerseite liegen. Dank eines Ersthelfers kann der Fahrer aus dem Fahrzeug klettern. Der Rettungsdienst bringt ihn schließlich in ein Krankenhaus.

Feuerwehr bindet auslaufende Kraftstoffe – und regelt den Verkehr

Die Feuerwehr ist mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Sie stellt den Brandschutz sicher, kümmert sich aber auch um auslaufende Betriebsstoffe und regelt den Verkehr.

Auf der B 62 drehte sich für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme kein Rad mehr. Viele Lkw und Autos steckten in dem Stau fest.