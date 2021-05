Kneipp-Aktionswochen: Bewegung steht im Fokus

Bad Berleburg. Das doppelte Jubiläum ist in vollem Gange: 200 Jahre Kneipp – 50 Jahre Kneipp-Kurort Bad Berleburg. Nachdem das Element „Heilpflanzen“ zum Auftakt im Fokus stand, geht es von Montag bis Sonntag, 31. Mai bis 20. Juni, nun um das Element Bewegung – diesmal mit einem Gewinnspiel.

Die aktive und „passive“ Bewegungstherapie umfasst alles, was gut tut, bis hin zu Bewegungsbädern und Massagen. Bewegung fördert nicht nur die Fitness, sondern auch die Gelassenheit und hebt die Stimmung. Sebastian Kneipp war ein Verfechter des Barfußgehens. Er hielt wenig von Hektik und Stress, da beides auf Kosten der Gesundheit gehe, und empfahl daher maßvolle Bewegung an der frischen Luft. Übersetzt in die heutige Zeit bedeutet dies Ausgleichssport: Wandern, Schwimmen, Radfahren, Reiten, Joggen, Walken, Golf, Tennis, Skilanglauf und vieles mehr – Sportarten, die Spaß machen, die den Kreislauf auf Trab halten und die jeder ganz nach Neigung, Alter und Gesundheit wählen und dosieren kann.

So harmonisiert man nicht nur den Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf, sondern auch Stoffwechsel und Nerven. Kurzum: Alle körpereigenen Systeme finden ihre Balance und machen den Menschen belastbarer, erholter, lockerer, stärker, leistungsfähiger, insgesamt also gelassener gegenüber den Anforderungen des Alltags. Sebastian Kneipp betrachtete seine Patienten ganzheitlich: „Ein abgehärteter Körper besitzt den größeren Schutz vor den Krankheiten der Seele.“ Dabei ist Abhärtung relativ zu sehen: Eine Sportart sollte immer so gewählt sein, dass sie der individuellen Persönlichkeit, der persönlichen beruflichen Belastung, Kondition und dem Alter entspricht. In den kommenden drei Jubiläumswochen steht daher die Bewegung im Fokus – in der ersten der drei Wochen das Fahrradfahren, danach folgen Wandern und Bewegung im Wasser. Fahrradfahren ist nicht erst seit der Corona-Pandemie im Trend. Immer mehr Menschen sind mit dem Rad unterwegs. Um den Menschen in der Stadt der Dörfer das Fahrradfahren schmackhaft zu machen, gibt es mehrere Aktionen, die dazu anregen mitzumachen und aktiv zu sein:

Die Aktion der AOK-Krankenkasse „MdRzA – mit dem Rad zur Arbeit“. Diese große Fahrradaktion ist ein Gesundheitsprojekt für Firmen und deren Mitarbeiter. Die gemeinsame Zielsetzung ist, dass möglichst viele Menschen dauerhaft Spaß am Fahrradfahren und ihrer Fitness bekommen. Schließlich ist klar: Wer sich mehr bewegt, fördert seine Gesundheit und fühlt sich einfach besser. Im Aktionszeitraum (1. Mai bis 18. September 2021) radeln Teilnehmende im Team oder alleine. Ab 20 geradelten Tagen gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Weitere Informationen im Internet unter: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/westfalen-lippe/mitmachen.php.

Eine weitere Aktion, an der sich die Stadt Bad Berleburg beteiligen möchte, ist das durch den Kreis Siegen-Wittgenstein organisierte „Stadtradeln“. Beim Stadtradeln werden alle Interessierte angeregt, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Aktion findet von Samstag bis Freitag, 21. August bis 10. September, statt. Je mehr Menschen mitmachen, umso mehr gewinnt der Radverkehr an Stellenwert und Umsetzungspriorität in der Region. Teilnehmende leisten nebenbei einen Beitrag zum Klimaschutz und für ihre Gesundheit. Weitere Informationen und Anmeldungen im Internet unter www.stadtradeln.de/siegen.

Auch Radfahrer können das Naturparadies in Wittgenstein aktiv entdecken. Der zertifizierte Eder-Radweg begleitet den Flusslauf auf 171 Kilometern von der Quelle bis zur Mündung und führt auch durch Wittgenstein. Entlang dieser Strecke gibt es drei neue Rundschleifen. Die Wege sind zwischen 20 und 40 Kilometern lang und stehen jeweils unter einem lokalen Thema. Weitere Informationen zu den Radwegen gibt es bei BLB-Tourismus im Internet unter https://bit.ly/3fSgZS2

