„Knut“ in Wittgenstein: Termine zur Weihnachtsbaumabholung

Wittgenstein. Weihnachten ist vorbei, die Bäume müssen weg – wir haben die Termine, Fakten und Tipps zur Abholung der Weihnachtsbäume in Wittgenstein.

In Wittgenstein werden dieser Tage die Weihnachtsbäume von den Feuerwehren und Dorfjugenden abgeholt. Wo und wann bei Ihnen abgeholt wird, entnehmen Sie unserer Liste.

Bad Berleburg: Die Landjugend Wittgenstein sammelt am Samstag, 7. Januar, die Weihnachtsbäume im Bad Berleburger Stadtgebiet ein. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 8 Uhr an diesem Tag gut sichtbar am Straßenrand zu platzieren. Über Spenden würde sich die Landjugend sehr freuen, weißt aber darauf hin, das Geld nicht an den Bäumen zu befestigen, da das Geld sonst geklaut werden könnte. Stattdessen möge das Geld möglichst persönlich an die Landjugend übergeben werden. Die Bäume werden dann auf die Lenne an das Osterfeuer gefahren und dort verbrannt.

Schüllar-Wemlighausen: Die Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen sammelt am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr, die Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sollten gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden. Über einen kleinen Obolus würden sich die jungen Frauen und Männer freuen.

Oberndorf: Die Jugend des Schieß- und Schützenvereins 1968 Oberndorf/Wittgenstein sammelt am Samstag, 7. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Diese werden mit Anbruch der Dämmerung beim Schützenheim verbrannt.

Hesselbach: Die Mitarbeitenden des CVJM Hesselbach holen am Samstag, 14. Januar, ab 10 Uhr die Weihnachtsbäume ab. Die Bäume sollten einfach an die Straße gelegt werden. Der CVJM freut sich über kleine Spenden zur Unterstützung der Jugendarbeit im CVJM.

Bad Laasphe: Der Löschnachwuchs holt die Weihnachtsbäume ab: Abholtermin ist Samstag, 7. Januar. 8 Uhr geht es in der Kernstadt, in Niederlaasphe und in Puderbach los, um 9 Uhr im Banfetal und im Oberen Lahntal (Anmerkung: Ausnahme ist Oberndorf. Dort holen die Mitglieder des Schützenvereins die Bäume ab. Über eine kleine Spende, die der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute kommt, würden sich die Jungen und Mädchen sehr freuen.

Erndtebrück: Im Erndtebrücker Gemeindegebiet sammelt die Jugendfeuerwehr wieder die Weihnachtsbäume ein. Am Freitag, 20. Januar werden zwischen 15 und 18 Uhr die Ortschaften abgefahren (Womelsdorf, Birkelbach, Birkefehl, Röspe, Schameder, Balde, Leimstruth, Ludwigseck komplett, Zinse). Am Samstag, 21. Januar geht es ab 9.30 Uhr im Erndtebrücker Ortskern weiter. „Bitte legen Sie den Baum, aber an die Straße, aber befestigen Sie kein Geld daran. Wir klingeln an den Haustüren und sammeln das Geld persönlich“, teilt die Feuerwehr mit.

>>>Was ist eigentlich Knut? schweden-tipp.de beschreibt das so: „Traditionell wird am letzten Tag der Weihnachtszeit noch mal um den geschmückten Baum getanzt. Danach dürfen die Kinder beim sogenannten julgransplundring den Baum plündern und die leckeren Kekse, Äpfel und Süßigkeiten vernaschen. Anschließend wird der Baum abgeschmückt und dann fliegt der Weihnachtsbaum aus der Stube. Das ist aber eher sprichwörtlich gemeint. Denn in der Regel wird der Baum aus dem Haus raus getragen.“ [...] „Während in Norddeutschland die meisten Leute nach Neujahr den Weihnachtsbaum rausschmeißen geschieht dies in Bayern meist zu Heilige drei Könige. In Schweden wird ein Woche später, am 13. Januar mit Knut Weihnachten ausgetrieben.“<<<

